Медведев пригрозил ядерным оружием: какая причина

Дмитрий Медведев в очередной раз использовал угрозы применения ядерного оружия по Украине. В этот раз российский политик отреагировал на заявления о возможном применении дальнобойных ракет для ударов по территории России с целью уничтожения российского вооружения.



Дмитрий Медведев угрожает применить ядерное оружие. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, неоднократно подозреваемый в злоупотреблении алкоголем, в очередной раз использовал недипломатические оскорбления в сторону Украины.

"Здесь отдельные тупоголовые солдаты из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – уничтожение передаваемыми Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России", — пишет Медведев в социальных сетях.

Как следствие, российский политик пригрозил, что в таком случае Россия может использовать ядерное оружие.

"Что это значит? Но только одно — они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в сфере ядерного сдерживания: "агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства"", — угрожает Медведев и добавляет, что это будет "очевидное основание" для использования ядерного оружия со стороны России

Отметим, что европейские политики неоднократно заявляли о необходимости передать больше дальнобойных ракет Украине, но с условием применять западное оружие только на территории Украины. Однако президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на использование Украиной западного оружия против "военных целей" на территории России. Эстонский лидер объясняет, что Россия своей военной агрессией "бросила вызов всему западному миру".



Напомним, что Дмитрий Медведев неоднократно угрожал применить ядерное оружие в разных случаях, в том числе из-за атак по Крымскому мосту, ударов по России и прочее. Однако после подобных атак российский политик не комментировал ситуацию по применению ядерного оружия по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев выдал новую порцию бреда. На этот раз досталось французам.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев назвал важнейшую цель России в войне в Украине.