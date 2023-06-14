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Медведев пригрозил Западу: у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений

Бывший президент России Дмитрий Медведев угрожает Западу подрывом критической инфраструктуры.

сегодня, 14:55 comments1010
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Автор:

Slava Kot

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что у России не "осталось никаких, даже моральных ограничений", чтобы не атаковать кабальную связь Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Медведев пригрозил Западу: у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений

Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В начале июня американское издание The Washington Post сообщило, что власти и службы США имели информацию об украинском плане атаки на газопроводы "Северный поток". В сентябре 2022 года он был поврежден сразу в четырех местах. Именно через "Северный поток" российский газ транспортировался в Германию.


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На эти сообщения отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенного дном океана", — заявил Дмитрий Медведев.

Заместитель генерального секретаря по разведке Дэвид Каттлер в мае выразил обеспокоенность, что Россия может атаковать подводные кабели и таким образом нарушить критическую инфраструктуру Запада. По мнению Каттлера, Россия такими действиями захочет наказать Запад за поддержку Украины. Эти кабели обеспечивают финансовые операции на сумму около 10 млрд долларов в день, таким образом они являются одним из стержней экономики западных стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шведский прокурор назвал дату объявления виновных в подрыве "Северного потока".

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который угрожающе отреагировал на идею введения войск НАТО в Украину.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/338
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