Медведев пригрозил Западу: у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что у России не "осталось никаких, даже моральных ограничений", чтобы не атаковать кабальную связь Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.



Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В начале июня американское издание The Washington Post сообщило, что власти и службы США имели информацию об украинском плане атаки на газопроводы "Северный поток". В сентябре 2022 года он был поврежден сразу в четырех местах. Именно через "Северный поток" российский газ транспортировался в Германию.

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На эти сообщения отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенного дном океана", — заявил Дмитрий Медведев.

Заместитель генерального секретаря по разведке Дэвид Каттлер в мае выразил обеспокоенность, что Россия может атаковать подводные кабели и таким образом нарушить критическую инфраструктуру Запада. По мнению Каттлера, Россия такими действиями захочет наказать Запад за поддержку Украины. Эти кабели обеспечивают финансовые операции на сумму около 10 млрд долларов в день, таким образом они являются одним из стержней экономики западных стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шведский прокурор назвал дату объявления виновных в подрыве "Северного потока".

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который угрожающе отреагировал на идею введения войск НАТО в Украину.