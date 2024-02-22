Медведев рассказал, где планирует остановиться российская армия: с этого места идет угроза существованию России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не знает, где остановится российская армия в Украине, однако заявил, что Россия должна захватить Киев. Кроме того, бывший президент РФ назвал Одессу "российским городом" из-за якобы истории и языка людей, которые в нем говорят.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев выступил перед российскими журналистами и заявил, что Россия планирует захватить Киев по двум причинам.

"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что нам нужно еще много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через некоторое время. По двум причинам. Киев российский город и оттуда идет угроза существованию Российской Федерации", – сказал Дмитрий Медведев.

Свою речь с тезисами российской пропаганды Медведев продолжил заявлениями о захвате других украинских городов, в частности, Одессы. Почему, по мнению Медведева, Одесса якобы является "русским городом" стали две причины российского политика, касающиеся истории города и языка.

"Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессы в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш российский город", — заявил Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин также заявлял о необходимости для российской армии захватить Одессу, указывая, что город якобы "российский".

Также "Комментарии" писали, что кроме постоянных незаконных и нарушающих международное право территориальных претензий России к Украине, в Госдуме РФ была высказана возможность выдвижения территориальных претензий и к США.