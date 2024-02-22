Медведев рассказал, где планирует остановиться российская армия: с этого места идет угроза существованию России

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Slava Kot
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не знает, где остановится российская армия в Украине, однако заявил, что Россия должна захватить Киев. Кроме того, бывший президент РФ назвал Одессу "российским городом" из-за якобы истории и языка людей, которые в нем говорят.
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев выступил перед российскими журналистами и заявил, что Россия планирует захватить Киев по двум причинам.
Свою речь с тезисами российской пропаганды Медведев продолжил заявлениями о захвате других украинских городов, в частности, Одессы. Почему, по мнению Медведева, Одесса якобы является "русским городом" стали две причины российского политика, касающиеся истории города и языка.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин также заявлял о необходимости для российской армии захватить Одессу, указывая, что город якобы "российский".
Также "Комментарии" писали, что кроме постоянных незаконных и нарушающих международное право территориальных претензий России к Украине, в Госдуме РФ была высказана возможность выдвижения территориальных претензий и к США.
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