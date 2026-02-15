Медведев резко ответил Зеленскому на его слова о Путине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу российского диктатора Владимира Путина. Украинский лидер отметил, что Киев уже идет на уступки, ведь глава Кремля не сидит в тюрьме.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев опубликовал видеообращение с реакцией на заявление Зеленского в своем телеграмм-канале. Российский политик традиционно прибег к пропагандистской и оскорбительной риторике.

"Здесь вошь с застекленными глазами произнесла: "Наш самый большой компромисс — что Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ очень прост. Зеленая никчема будет жить, пока она продолжает разваливать страну 404", — сказал Медведев.

Напомним, что Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что Киев постоянно получает от США сигналы о необходимости компромисса с Россией. По его словам, Украина уже идет на компромисс, ведь "Путин и его друзья не сидят в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который уже пошел мир". Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не раз соглашалась на безусловное прекращение огня, однако Кремль отказался от этой инициативы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев прямо пригрозил Зеленскому обезглавливанием. Российский политик заявил, что политическая судьба украинского лидера уже якобы решена, использовав аллюзию на известный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил нажать на "красную кнопку". В Кремле не исключается применение ядерного оружия в случае необходимости.