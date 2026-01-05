Медведев угрожает похищением лидеров ЕС после захвата Мадуро войсками США

Рубрики
После похищения американским спецназом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в России заговорили о возможных аналогичных действиях в отношении европейских лидеров. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя военную операцию США в Каракасе.
Медведев угрожает Европе похищением лидеров ЕС. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев в интервью росСМИ заявил, что похищение Мадуро является "очевидным разрушением норм международного права". По его словам, это демонстрирует, что ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, если она "не понравится США".
После этого Медведев намекнул на возможность подобных действий в отношении европейских политиков, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца.
Напомним, что в ночь на 3 января американские военные вошли в Каракас и похитили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Как пояснил Трамп, военная операция прошла под предлогом борьбы с наркоторговлей и преступными режимами.
