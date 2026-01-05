logo

Россия Медведев угрожает похищением лидеров ЕС после захвата Мадуро войсками США
НОВОСТИ

Медведев угрожает похищением лидеров ЕС после захвата Мадуро войсками США

После операции США в Венесуэле Дмитрий Медведев заявил, что РФ может повторить захват лидера ЕС.

5 января 2026, 12:35
Автор:
avatar

Slava Kot

После похищения американским спецназом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в России заговорили о возможных аналогичных действиях в отношении европейских лидеров. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя военную операцию США в Каракасе.

Медведев угрожает похищением лидеров ЕС после захвата Мадуро войсками США

Медведев угрожает Европе похищением лидеров ЕС. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в интервью росСМИ заявил, что похищение Мадуро является "очевидным разрушением норм международного права". По его словам, это демонстрирует, что ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, если она "не понравится США".

После этого Медведев намекнул на возможность подобных действий в отношении европейских политиков, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале... Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Поэтому не жалко будет", — сказал Медведев.

Напомним, что в ночь на 3 января американские военные вошли в Каракас и похитили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Как пояснил Трамп, военная операция прошла под предлогом борьбы с наркоторговлей и преступными режимами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились первые слова Мадуро после его похищения американскими военными из Венесуэлы. В короткой фразе перед камерами в Нью-Йорке венесуэльский диктатор произнес лишь несколько слов на английском языке.

Также "Комментарии" писали о том, как военная операция США в Венесуэле дает новые возможности для Путина. Несмотря на возможные риски из-за действий американских военных, у Кремля есть возможность получить еще больше союзников в Латинской Америке.



