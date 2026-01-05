logo_ukra

BTC/USD

93055

ETH/USD

3179.63

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Медведєв погрожує викраденням лідерів ЄС після захоплення Мадуро військами США
commentss НОВИНИ Всі новини

Медведєв погрожує викраденням лідерів ЄС після захоплення Мадуро військами США

Після операції США у Венесуелі Дмитро Медведєв заявив, що РФ може повторити захоплення лідера ЄС.

5 січня 2026, 12:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Після викрадення американським спецназом лідера Венесуели Ніколаса Мадуро у Росії заговорили про можливі аналогічні дії щодо європейських лідерів. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи військову операцію США в Каракасі.

Медведєв погрожує викраденням лідерів ЄС після захоплення Мадуро військами США

Медведєв погрожує Європі викраденням лідерів ЄС. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв в інтерв’ю росЗМІ заявив, що викрадення Мадуро є "очевидною руйнацією норм міжнародного права". За його словами, це демонструє, що жодна країна не може почуватися у безпеці, якщо вона "не сподобається США". 

Після цього Медведєв натякнув на можливість подібних дій щодо європейських політиків, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Викрадення того ж неонациста Мерца може стати відмінним сюжетним поворотом у цьому карнавальному серіалі... Частка реалістичності є і в такому сценарії. Його якраз є за що переслідувати навіть у Німеччині. Тому не шкода буде", — сказав Медведєв.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня американські військові увійшли в Каракас та викрали лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Як пояснив Трамп, військова операція відбулася під приводом боротьби з наркоторгівлею та злочинними режимами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися перші слова Мадуро після його викрадення американськими військовими з Венесуели. У короткій фразі перед камерами в Нью-Йорку венесуельський диктатор сказав лише кілька слів англійською мовою.

Також "Коментарі" писали про те, як військова операція США у Венесуелі дає нові великі можливості для Путіна. Попри можливі ризики через дії американських військових, Кремль має можливість отримати ще більше союзників в Латинській Америці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини