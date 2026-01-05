Медведєв погрожує викраденням лідерів ЄС після захоплення Мадуро військами США

Після викрадення американським спецназом лідера Венесуели Ніколаса Мадуро у Росії заговорили про можливі аналогічні дії щодо європейських лідерів. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, коментуючи військову операцію США в Каракасі.

Медведєв погрожує Європі викраденням лідерів ЄС. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв в інтерв’ю росЗМІ заявив, що викрадення Мадуро є "очевидною руйнацією норм міжнародного права". За його словами, це демонструє, що жодна країна не може почуватися у безпеці, якщо вона "не сподобається США".

Після цього Медведєв натякнув на можливість подібних дій щодо європейських політиків, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Викрадення того ж неонациста Мерца може стати відмінним сюжетним поворотом у цьому карнавальному серіалі... Частка реалістичності є і в такому сценарії. Його якраз є за що переслідувати навіть у Німеччині. Тому не шкода буде", — сказав Медведєв.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня американські військові увійшли в Каракас та викрали лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Як пояснив Трамп, військова операція відбулася під приводом боротьби з наркоторгівлею та злочинними режимами.

