Медведев угрожающе отреагировал на отправку британских войск в Украину

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Британии и заявил, что их солдаты в Украине будут "безжалостно уничтожаться" силами РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Медведева в социальных сетях.

Бывший президент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс рассказал, что Лондон готов отправлять своих военных в Украину, где они проводили бы учения для бойцов ВСУ. Кроме того, Шеппс призвал британские компании открывать свои фабрики в Украине для производства оружия. На эти заявления отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев, заявив, что британские военные станут "легальной целью" для российских сил.

"Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а как британские натовские специалисты", — пригрозил Медведев.

Также появилась реакция Медведева на слова руководителя комитета по обороне Германии, которая требует от Шольца предоставить Украине ракеты Тaurus с возможностью их применения по территории России.

"В таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты производят, будут полностью соответствовать международному праву", — в очередной раз пригрозил российский политик.

Кроме того, Медведев заявил, что именно Запад увеличивает эскалацию и ведет мир к третьей мировой войне. Эти заявления прозвучали, несмотря на то, что именно Россия начала войну в Украине и совершает военные преступления, в частности обстреливает гражданские объекты, депортирует детей на свою территорию и пытает украинских пленных.

Напомним, что заместитель председателя Совбеза РФ Медведев периодически публикует сообщения в которых угрожает по другим странам нанести ядерный удар.

Ранее портал "Комментарии" писали, что бывший президент РФ назвал россиян людьми второго сорта.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который рассказал, сколько россиян готовы воевать против Украины.