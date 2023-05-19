logo

BTC/USD

26912.61

ETH/USD

1816.52

LTC/USD

92.13

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев указал на сколько увеличилась российская армия с начала года
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев указал на сколько увеличилась российская армия с начала года

В России продолжается масштабная информационная кампания по привлечению контрактников в военную службу. Дмитрий Медведев рассказал, сколько россиян удалось привлечь в российскую армию.

сегодня, 19:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев указал, что количество контрактников, поступивших в ряды российской армии с начала 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев указал на сколько увеличилась российская армия с начала года

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В конце 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия РФ должна увеличить свою численность с 1,15 млн. до 1,5 млн. человек. Основная часть увеличения численности русской армии должна была прийтись на контрактников. Таким образом, бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал руководить процессом набора контрактников в российскую армию.

"В результате проведенных мер с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил принято на контракт и в рамках добровольных формирований 117,4 тыс. человек", — сказал Медведев.

Российское Минобороны ожидает, что таким образом до конца года сможет привлечь около 400 тыс. человек на контрактную службу. Ответственность за процесс лежит на Дмитрии Медведеве, который еще 22 февраля 2023 провел совещание с губернаторами и представителями президента РФ, именно там создали план по каждому региону, где указали квоты на военных-контрактников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев высказался о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что российские спецназовцы находятся вблизи украинской границы в населенном пункте Теткино. Согласно информации от Центра национального сопротивления, россияне готовятся к диверсиям вблизи украинской границы между Сумской областью Украины и Курской областью России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/politics/19/05/2023/64677cfc9a794742ae775d2c
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!