Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев указал, что количество контрактников, поступивших в ряды российской армии с начала 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

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В конце 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия РФ должна увеличить свою численность с 1,15 млн. до 1,5 млн. человек. Основная часть увеличения численности русской армии должна была прийтись на контрактников. Таким образом, бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал руководить процессом набора контрактников в российскую армию.

"В результате проведенных мер с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил принято на контракт и в рамках добровольных формирований 117,4 тыс. человек", — сказал Медведев.

Российское Минобороны ожидает, что таким образом до конца года сможет привлечь около 400 тыс. человек на контрактную службу. Ответственность за процесс лежит на Дмитрии Медведеве, который еще 22 февраля 2023 провел совещание с губернаторами и представителями президента РФ, именно там создали план по каждому региону, где указали квоты на военных-контрактников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев высказался о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что российские спецназовцы находятся вблизи украинской границы в населенном пункте Теткино. Согласно информации от Центра национального сопротивления, россияне готовятся к диверсиям вблизи украинской границы между Сумской областью Украины и Курской областью России.