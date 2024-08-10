Одиозный заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает Германии, что российские танки могут "появиться" возле Рейхстага в центре Берлина. Как передает портал "Комментарии", об этом Дмитрий Медведев написал в соцсети Х.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

"Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки появились на Площади Республики", – написал бывший президент России.

Стоит отметить, Площадь Республики расположена в центре немецкой столицы Берлина, перед зданием Рейхстага.

В статье "Bild", о которой упоминает Дмитрий Медведев, речь идет о военной операции в Курской области, остановить россиянам которую все никак не удается.

Читайте также на портале "Комментарии" — призыв представителя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера к уменьшению военной помощи Украине вызвал жесткую критику, в частности, со стороны его собственной партии. Об этом сообщает "Spiegel".

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на комментарии Кречмера заявил, что Германия обязана поддерживать "страну, в которую она сама вторглась во время Второй мировой войны".

"Мы стоим на стороне свободы, и мы выполним свой долг. Это четкая и неизменная позиция ХДС", – подчеркнул политик.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом. Об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел Германии для издания "Politico".



