Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев критически высказался о президенте Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен и о мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.



Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Бывший президент России в очередной раз возмутительно высказался в своих соцсетях. На этот раз Дмитрий Медведев критикует фон дер Ляен из-за того, что более 36 лет назад она занимала должность врача-гинеколога в клинике Ганноверской медицинской школы, где проходила обучение.

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"Трудно не согласиться с гинекологом, который притворяется руководителем ЕС. Тетка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты", — пишет Медведев.

Далее Дмитрий Медведев использует нарративы российской пропаганды об Украине, которая якобы находится под контролем США. В конечном счете российский политик выступает против мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся на стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Точнее — только с Вашингтоном. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны", — говорит заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

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