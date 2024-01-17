Медведев заявил, что Россия всегда будет воевать против самостоятельной Украины

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия будет воевать "практически всегда" против самостоятельной Украины, несмотря на возможные гарантии с западными странами, а также вступление Украины в НАТО и ЕС.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что смена власти в Украине не станет причиной, чтобы остановить сегодняшнюю войну. Кроме того, Медведев повторяет российские пропагандистские нарративы об "исторически российских территориях", нарушающих международно признанные границы.

"Наличие самостоятельного государства на "исторических российских территориях" теперь будет постоянным поводом возобновления военных действий. Кто бы ни стоял у руля... Украины, это не придаст легитимности его правлению и правовой состоятельности", — пишет Медведев.

Российский политик добавляет, что Кремль будет вести войну против Украины и в будущем даже несмотря на возможное членство Украины в НАТО, а также гарантии безопасности от других стран.

"Вероятность новой стычки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта. Его не будет предотвращать ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление… в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет", – выражает позицию Кремля Дмитрий Медведев.

Таким образом, российское руководство в очередной раз посягает на территориальную целостность и самостоятельность Украины, указывая, что будет вести войну в будущем.

Напомним, что Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время Украина подпишет подобное соглашение с Канадой, Францией и другими странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что в России назвали неожиданную причину войны в Украине.