Медведев заявил, что Россия всегда будет воевать против самостоятельной Украины

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Slava Kot
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия будет воевать "практически всегда" против самостоятельной Украины, несмотря на возможные гарантии с западными странами, а также вступление Украины в НАТО и ЕС.
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что смена власти в Украине не станет причиной, чтобы остановить сегодняшнюю войну. Кроме того, Медведев повторяет российские пропагандистские нарративы об "исторически российских территориях", нарушающих международно признанные границы.
Российский политик добавляет, что Кремль будет вести войну против Украины и в будущем даже несмотря на возможное членство Украины в НАТО, а также гарантии безопасности от других стран.
Таким образом, российское руководство в очередной раз посягает на территориальную целостность и самостоятельность Украины, указывая, что будет вести войну в будущем.
Напомним, что Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время Украина подпишет подобное соглашение с Канадой, Францией и другими странами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил ядерным оружием.
Также "Комментарии" писали, что в России назвали неожиданную причину войны в Украине.
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сегодня, 10:58
Підіграв нашому корумпованому Зе як той і хотів. Не дивно що обидва карлика і їх шахрайське юдейське оточення і юдейська пропаганда Портнікова Соловйова зацікавлені у нескінченній війні. Це було зрозуміло що ні Україна ні Росія не погодяться змиритися з існуванням один одного. Це війна на винищення але повільне. Тому що обидва владні клани зацікавлені у тривалому протистоянні. Єдине, що вже знищено пів України і далі продовжується.