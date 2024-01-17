logo

BTC/USD

42785.58

ETH/USD

2549.68

LTC/USD

69.40

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев заявил, что Россия всегда будет воевать против самостоятельной Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев заявил, что Россия всегда будет воевать против самостоятельной Украины

Российский политик Дмитрий Медведев рассказал, что гарантии безопасности и вступление Украины в НАТО не остановят российскую агрессию.

сегодня, 10:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия будет воевать "практически всегда" против самостоятельной Украины, несмотря на возможные гарантии с западными странами, а также вступление Украины в НАТО и ЕС.

Медведев заявил, что Россия всегда будет воевать против самостоятельной Украины

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что смена власти в Украине не станет причиной, чтобы остановить сегодняшнюю войну. Кроме того, Медведев повторяет российские пропагандистские нарративы об "исторически российских территориях", нарушающих международно признанные границы.

"Наличие самостоятельного государства на "исторических российских территориях" теперь будет постоянным поводом возобновления военных действий. Кто бы ни стоял у руля... Украины, это не придаст легитимности его правлению и правовой состоятельности", — пишет Медведев.

Российский политик добавляет, что Кремль будет вести войну против Украины и в будущем даже несмотря на возможное членство Украины в НАТО, а также гарантии безопасности от других стран.

"Вероятность новой стычки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта. Его не будет предотвращать ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление… в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет", – выражает позицию Кремля Дмитрий Медведев.

Таким образом, российское руководство в очередной раз посягает на территориальную целостность и самостоятельность Украины, указывая, что будет вести войну в будущем.

Напомним, что Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время Украина подпишет подобное соглашение с Канадой, Францией и другими странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что в России назвали неожиданную причину войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/medvedev_telegram/437
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:58

Підіграв нашому корумпованому Зе як той і хотів. Не дивно що обидва карлика і їх шахрайське юдейське оточення і юдейська пропаганда Портнікова Соловйова зацікавлені у нескінченній війні. Це було зрозуміло що ні Україна ні Росія не погодяться змиритися з існуванням один одного. Це війна на винищення але повільне. Тому що обидва владні клани зацікавлені у тривалому протистоянні. Єдине, що вже знищено пів України і далі продовжується.


Новости

Все новости