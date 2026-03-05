Медведев заявил о "безумии" и атаковал США и НАТО из-за войны против союзника РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг резкой критике НАТО и США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Российский политик заявил, что руководство Альянса рассматривает возможность применения пятой статьи Вашингтонского договора для поддержки Вашингтона.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Пятая статья договора предусматривает коллективную оборону, когда нападение на одно государство-член рассматривается как нападение на всех союзников. По словам Медведева, именно обсуждение такого сценария в войне против Ирана свидетельствует об "абсурдности" позиции Альянса.

"В НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке. Затем дегенераты из Альянса во главе с сервильным сынишкой Трампа Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США", — написал Медведев.

Российский политик также иронически предположил, что президента США следует выдвинуть на Нобелевскую премию мира, вспомнив известную фразу британского писателя Джорджа Оруэлла: "Война — это мир".

Реакция Медведева последовала после заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте, комментировавшего роль Альянса в войне на Ближнем Востоке. По его словам, НАТО напрямую не участвует в военной операции против Ирана, однако союзники поддерживают Соединенные Штаты.

