Медведев заявил о "безумии" и атаковал США и НАТО из-за войны против союзника РФ

Медведев заявил, что у руководства НАТО "поехала крыша" из-за возможности применения пятой статьи Альянса для поддержки США.

5 марта 2026, 13:40
Автор:
Slava Kot

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг резкой критике НАТО и США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Российский политик заявил, что руководство Альянса рассматривает возможность применения пятой статьи Вашингтонского договора для поддержки Вашингтона.

Медведев заявил о "безумии" и атаковал США и НАТО из-за войны против союзника РФ

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Пятая статья договора предусматривает коллективную оборону, когда нападение на одно государство-член рассматривается как нападение на всех союзников. По словам Медведева, именно обсуждение такого сценария в войне против Ирана свидетельствует об "абсурдности" позиции Альянса.

"В НАТО поехала крыша. Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке. Затем дегенераты из Альянса во главе с сервильным сынишкой Трампа Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США", — написал Медведев.

Российский политик также иронически предположил, что президента США следует выдвинуть на Нобелевскую премию мира, вспомнив известную фразу британского писателя Джорджа Оруэлла: "Война — это мир".

Реакция Медведева последовала после заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте, комментировавшего роль Альянса в войне на Ближнем Востоке. По его словам, НАТО напрямую не участвует в военной операции против Ирана, однако союзники поддерживают Соединенные Штаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирана.

Также "Комментарии" писали о том, как отреагировал российский диктатор Владимир Путин на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи после совместных американо-израильских ударов по Тегерану.



Теги:

