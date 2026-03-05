logo_ukra

Медведєв заявив про "божевілля" та атакував США і НАТО через війну проти союзника РФ
Медведєв заявив про "божевілля" та атакував США і НАТО через війну проти союзника РФ

Медведєв заявив, що у керівництва НАТО "поїхав дах" через можливість застосування п’ятої статті Альянсу для підтримки США.

5 березня 2026, 13:40
Автор:
Slava Kot

Заступник голови Рада безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв різко розкритикував НАТО та США на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Російський політик заявив, що керівництво Альянсу розглядає можливість застосування п’ятої статті Вашингтонського договору для підтримки Вашингтона.

Медведєв заявив про "божевілля" та атакував США і НАТО через війну проти союзника РФ

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

П’ята стаття договору передбачає колективну оборону, коли напад на одну державу-члена розглядається як напад на всіх союзників. За словами Медведєва, саме обговорення такого сценарію у війні проти Ірану свідчить про "абсурдність" позиції Альянсу.

"У НАТО поїхав дах. Спочатку американці вбивають лідера Ірану та починають велику війну на Близькому Сході. Потім дегенерати з Альянсу на чолі із сервільним синочком Трампа Рютте починають обговорювати використання ст. 5 Вашингтонського договору для допомоги США", — написав Медведєв.

Російський політик також іронічно припустив, що президента США варто висунути на Нобелівську премію миру, згадавши відому фразу британського письменника Джордж Орвелл: "Війна — це мир".

Реакція Медведєва з’явилася після заяв генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який коментував роль Альянсу у війні на Близькому Сході. За його словами, НАТО безпосередньо не бере участі у військовій операції, однак союзники підтримують Сполучені Штати.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Росії на удари США та Ізраїлю по її союзнику Ірану.

Також "Коментарі" писали про те, як відреагував російський диктатор Володимир Путін на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї після спільних американо-ізраїльських ударів по Тегерану.



