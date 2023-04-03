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МИД России отреагировало на расширение НАТО до границ РФ

Министерство иностранных дел России отреагировало на сообщение Столтенберга о присоединении Финляндии к НАТО.

сегодня, 16:50
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Автор:

Slava Kot

Генсек НАТО заявил, что Финляндия официально присоединится к Альянсу 4 апреля. Таким образом, Россия будет иметь около 1300 км границы совместной с НАТО. На такое положение отреагировал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Кремлевский чиновник заявил, что Россия предпримет все необходимые меры для военной безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

МИД России отреагировало на расширение НАТО до границ РФ

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на 74-ю годовщину НАТО будет поднят и финский флаг. Таким образом, скандинавская страна станет 31 членом военного альянса. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что его страна должна будет принять необходимые меры по безопасности в регионе.


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"Мы будем усиливать наш военный потенциал на западном и северо-западном направлениях. В случае развертывания в Финляндии сил и средств других членов НАТО мы будем принимать дополнительные меры для надежного обеспечения военной безопасности России", — заявил представитель МИД Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о британском военном аналитике по вопросам обороны Майкле Кларке, который уверен, что Путина чрезвычайно беспокоит расширение НАТО. Именно перспективу вступления Украины в военный альянс российский диктатор называет одной из причин нападения, заявляя о демилитаризации страны. Кларк говорит, что вступление Финляндии огромная дипломатическая ошибка Путина, которую он сам спровоцировал из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о сестре Ким Чен Ина, которая обвиняет Украину в "безрассудной ядерной мечте".



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Источник: https://news.sky.com/
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