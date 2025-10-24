logo

Молниеносная скорость после введения санкций: в США срочно прибыл спецпредставитель Путина
Молниеносная скорость после введения санкций: в США срочно прибыл спецпредставитель Путина

Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа

24 октября 2025, 15:09
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США для "официальных переговоров". Об этом сообщают российские пропагандисты. 

Молниеносная скорость после введения санкций: в США срочно прибыл спецпредставитель Путина

Путин и Дмитриев. Фото: из открытых источников

Как ожидается, Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа для продолжения дискуссий об отношениях России и США. О деталях визита не сообщается, но учитывая недавние решения Вашингтона о введении жестких санкций против "Роснефти" и "Лукойла" можно предположить, что в Москве решили налаживать с США диалог.

Стоит отметить, российский диктатор Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться в ближайшие недели на российско-американском саммите в Будапеште. 22 октября американский президент заявил, что встреча переносится, так как на планируемом саммите не удастся "достичь нужной цели". В этот же день США ввели санкции против России, в том числе против нефтекомпаний "Лукойл" и "Роснефть".

Глава Кремля Владимир Путин во время своего нового спича взялся рассказывать, почему с Трампом ничего не вышло. По его словам, встреча с Трампом в Будапеште не отменена, а, скорее всего, перенесена.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что через шесть месяцев можно будет увидеть, скажутся ли на России санкции США.

На вопрос журналиста, не ошибается ли Владимир Путин, когда утверждает, что Россия не подпадает под санкции США и что это не окажет никакого серьезного влияния на российскую экономику, Трамп ответил, что он рад, что хозяин Кремля так думает. Это хорошо, но он сообщит СМИ об этом через шесть месяцев. Тогда всем будет видно, как все сложится.




