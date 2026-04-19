logo

BTC/USD

75681

ETH/USD

2333.71

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мощные взрывы в России: дроны атаковали порт в Ейске, пожары фиксировали в нескольких городах
commentss НОВОСТИ Все новости

Мощные взрывы в России: дроны атаковали порт в Ейске, пожары фиксировали в нескольких городах

В Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Под атакой оказался порт в Ейске, пожар был зафиксирован также в Таганроге.

19 апреля 2026, 07:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 19 апреля Краснодарский край России оказался под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздались сразу в нескольких городах, в частности в Ейске, Сочи, Геленджике, а также в Таганроге. Больше всего сообщений поступало из района морского порта Ейска, где местные жители заявляли о дыме и пожаре.

Мощные взрывы в России: дроны атаковали порт в Ейске, пожары фиксировали в нескольких городах

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Атака на Ейск

Российские власти подтвердили факт воздушной атаки, однако традиционно заявили об "отсутствии серьезных последствий". В региональном оперативном штабе сообщили, что в районе порта якобы упали обломки беспилотника, пострадавших нет, а возгорание не зафиксировано.

Однако местные жители публиковали в соцсетях видео и фото с задымлением над городом после атаки на Ейск. Также жители региона жаловались на регулярные ночные тревоги и атаки, отмечая, что удары проходят "без выходных".

Ейск расположен на побережье Азовского моря и имеет стратегическое значение для российской логистики. Морской порт города считается одним из ключевых узлов Азово-Черноморского бассейна. Через него ежегодно проходят до 4,5 миллиона тонн грузов, в том числе нефтепродукты и экспортные товары.

Взрывы в Таганроге

Отдельно сообщается о серии мощных взрывов в Таганроге Ростовской области. После ударов там возник масштабный пожар. В небо поднялся густой черный дым, который был виден из разных районов города. Официальную информацию относительно объекта попадания, разрушений или пострадавших российская сторона пока не обнародовала.

Кроме Ейска и Таганрога, сигналы тревоги звучали также в Сочи и Геленджике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что родную область Путина массированно атаковали дроны.

Также "Комментарии" писали, что Россия содрогалась от взрывов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости