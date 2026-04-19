Потужні вибухи в Росії: дрони атакували порт у Єйську, пожежі фіксували в кількох містах
Потужні вибухи в Росії: дрони атакували порт у Єйську, пожежі фіксували в кількох містах

У Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Під атакою опинився порт у Єйську, пожежу зафіксували також у Таганрозі.

19 квітня 2026, 07:35
Slava Kot

У ніч на 19 квітня Краснодарський край Росії опинився під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали одразу в кількох містах, зокрема в Єйську, Сочі, Геленджику, а також у Таганрозі. Найбільше повідомлень надходило з району морського порту Єйська, де місцеві жителі заявляли про дим і пожежу.

Потужні вибухи в Росії: дрони атакували порт у Єйську, пожежі фіксували в кількох містах

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Атака на Єйськ

Російська влада підтвердила факт повітряної атаки, однак традиційно заявила про "відсутність серйозних наслідків". У регіональному оперативному штабі повідомили, що в районі порту нібито впали уламки безпілотника, постраждалих немає, а займання не зафіксовано.

Однак, місцеві мешканці публікували в соцмережах відео та фото з задимленням над містом після атаки на Єйськ. Також жителі регіону скаржилися на регулярні нічні тривоги та атаки, зазначаючи, що удари відбуваються "без вихідних".

Єйськ розташований на узбережжі Азовського моря та має стратегічне значення для російської логістики. Морський порт міста вважається одним з ключових вузлів Азово-Чорноморського басейну. Через нього щороку проходять до 4,5 мільйонів тонн вантажів, зокрема нафтопродукти та експортні товари.

Вибухи у Таганрозі

Окремо повідомляється про серію потужних вибухів у Таганрозі Ростовської області. Після ударів там виникла масштабна пожежа. У небо піднявся густий чорний дим, який було видно з різних районів міста. Офіційної інформації щодо об’єкта влучання, руйнувань чи постраждалих російська сторона наразі не оприлюднила.

Крім Єйська і Таганрога, сигнали тривоги лунали також у Сочі та Геленджику. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рідну область Путіна масовано атакували дрони.

Також "Коментарі" писали, що Росія здригалася від вибухів.



