Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал итоги выборов в Европарламент. Главный рупор Кремля отметил, что ситуацию предстоит проанализировать, но уже видно, что большинство будет проевропейским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление Пескова.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Путина не стал скрывать, что Москва очень хорошо настроена к правым партиям ЕС. Он отметил, что рост популярности правых партий в Европе при этом заметен, поэтому со временем они будут "наступать другим на пятки".

Читайте также на портале "Комментарии" — ультраправые партии достигли весомых успехов на выборах в Европейском Союзе, достигнув хороших результатов в Германии и уверенно победив на выборах во Франции, что заставило Эммануэля Макрона назначить досрочные парламентские выборы. Об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Журналисты отмечают, что предварительные результаты показали, что ультраправые и жесткие правые партии могут получить почти четверть мест в Европарламенте следующего созыва по сравнению с пятой частью мест в 2019 году.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон после провала на выборах объявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Об этом Макрон сообщил в своем в видеоображении в соцсети Х.



