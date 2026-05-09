Москва в опасности: что Путин срочно распорядился строить вокруг столицы РФ
Москва в опасности: что Путин срочно распорядился строить вокруг столицы РФ

СМИ выяснили, что вокруг Москвы строят еще одно "кольцо" ПВО

9 мая 2026, 15:21
Кравцев Сергей

Вокруг Москвы начали сооружать еще одно "кольцо" из позиций ПВО, в частности из зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" на башнях. Об этом говорится в публикации "Радио Свобода".

ПВО. Фото: из открытых источников

Журналисты выяснили это с помощью OSINT-энтузиастов, изучая спутниковые снимки Московской области и соседних областей.

На первую башню нового "кольца" журналисты наткнулись еще 16 февраля, когда им удалось геолоцировать фото следа от ракеты ПВО возле города Кашира в Московской области. 

На сегодняшний день количество систем ПВО, которыми окружили Москву с 2023 года, превысило 100 единиц.                                                  

В то же время незадолго до 9 мая резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае заблюрили на "Яндекс.Картах".

Ранее поисковик "Яндекс" блюрил на спутниковой карте только военные объекты и предприятия ВПК.

Читайте также на портале "Комментарии" — от Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – внутренние документы администрации президента РФ свидетельствуют о том, что Кремль не намерен идти на реальные компромиссы для завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на утечку материалов из окружения заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.

Ранее "Комментарии" писали – трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России "нецелесообразны", пока Киев не выведет украинские войска с подконтрольной части Донбасса. Соответствующее заявление сделал помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Что скрывается за заявлением Кремля? Почему именно сейчас оно прозвучало? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://t.me/radiosvoboda/97565
