Вокруг Москвы начали сооружать еще одно "кольцо" из позиций ПВО, в частности из зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" на башнях. Об этом говорится в публикации "Радио Свобода".

ПВО. Фото: из открытых источников

Журналисты выяснили это с помощью OSINT-энтузиастов, изучая спутниковые снимки Московской области и соседних областей.

На первую башню нового "кольца" журналисты наткнулись еще 16 февраля, когда им удалось геолоцировать фото следа от ракеты ПВО возле города Кашира в Московской области.

На сегодняшний день количество систем ПВО, которыми окружили Москву с 2023 года, превысило 100 единиц.

В то же время незадолго до 9 мая резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае заблюрили на "Яндекс.Картах".

Ранее поисковик "Яндекс" блюрил на спутниковой карте только военные объекты и предприятия ВПК.

