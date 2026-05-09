Москва у небезпеці: що Путін терміново розпорядився будувати довкола столиці РФ
Москва у небезпеці: що Путін терміново розпорядився будувати довкола столиці РФ

ЗМІ з'ясували, що навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО

9 травня 2026, 15:21
Кравцев Сергей

Навколо Москви почали споруджувати ще одне "кільце" з позицій ППО, зокрема із зенітно-ракетних комплексів "Панцир" на вежах. Про це йдеться у публікації "Радіо Свобода".

ППО. Фото: з відкритих джерел

Журналісти з'ясували це за допомогою OSINT-ентузіастів, вивчаючи супутникові знімки Московської області та сусідніх областей.

На першу вежу нового "кільця" журналісти натрапили ще 16 лютого, коли їм вдалося геолокувати фото сліду від ракети ППО біля міста Кашира у Московській області.

На сьогоднішній день кількість систем ППО, якими оточили Москву з 2023 року, перевищила 100 одиниць.

У той же час, незадовго до 9 травня резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах".

Раніше пошуковик "Яндекс" блюрив на супутниковій карті лише військові об'єкти та підприємства ВПК.

Читайте на порталі "Коментарі" — від Путіна озвучили ультиматум для продовження переговорів: чи є шанс на завершення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – внутрішні документи адміністрації президента РФ свідчать, що Кремль не має наміру йти на реальні компроміси для завершення війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на витік матеріалів із оточення заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка.          

Раніше "Коментарі" писали — тристоронні переговори за участю США, України та Росії "недоцільні", доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу. Відповідну заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Що ховається за заявою Кремля? Чому саме зараз вона прозвучала? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://t.me/radiosvoboda/97565
