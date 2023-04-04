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На что надеется Путин от НАТО

Кремлевский лидер затягивает войну в Украине в надежде, что НАТО даст заднюю

сегодня, 21:11
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Автор:

Моесеенко Валентина

Стратегически президент РФ Владимир Путин давно проиграл – хорошего выхода из ситуации у него не осталось. Он будет повышать ставки и затягивать войну против Украины. Об этом в Телеэфире заявил народный депутат Украины, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, пишут "Комментарии".

На что надеется Путин от НАТО

Путин думает, что НАТО отступит первым

“В руках у Владимира Путина безысходная ситуация, из которой хороших решений и хороших выходов у него нет. И это понимает. И это понимание ведет его к тому, что он постарается повышать ставки. И он будет пытаться затягивать эту войну, думая, что Североатлантический союз покажется первым и скажет: "Ну, давайте уже садиться за стол переговоров и что-то решать". Конечно, стратегически он проиграл давным-давно. Стратегически он проиграл тогда, когда у него не вышел блицкриг. После этого стало ясно, что никаких значимых успехов на поле боя у него не будет. После того, как сформировался Рамштайн, стало понятно, что не будет Запад идти назад, отказываться от помощи", — сказал он.


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А после решения НАТО летом в прошлом году о том, что они приглашают Швецию и Финляндию в Альянс, это, по словам нардепа, — вообще полное фиаско.

"А вы помните, как на это отреагировали Песков и Кремль, сказав, что "ну, это, в общем-то, хотят, пусть присоединяются, нам это ничего не угрожает". Конечно, и Финляндия со Швецией тоже понимают прекрасно, что не было бы войны в Украине, реакция была бы совсем другой. Был бы шантаж, были бы угрозы, все, что угодно, было бы стягиванием войск к границам с Финляндией. Поэтому здесь, разумеется, понятно, что стратегический проигрыш Путина на геополитической карте сегодня фиксируется поднятием флага Финляндии на флагштоке в штаб-квартире НАТО. Скоро еще и Швеция. И увеличение границы на 1340 км вместе со шведским по воде, это, конечно же, назвать какой-то победой точно невозможно”, — говорит Чернев.

Потому что, напомнил он, полномасштабное вторжение в Украину начиналось с ультиматума России в НАТО отойти на границы в 1997 году.

“И Кремль реально думал о том, что это возможно, что они столь недооценивали НАТО, столь недооценивали Запад, думали, что они слабы и не хотят и не могут и не будут допускать какой-либо войны, что вот они сейчас соберутся, заберут все свои вооружения и отодвинутся на границы 1997 года. Но, видите ли, получилось совсем по-другому. И я думаю, что к 1 340 км добавятся еще более 1,5 тыс. украинской границы, которая будет тоже границей НАТО”, — подытожил Егор Чернев.

Напомним, "Комментарии" писали, что американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США.

Шла речь на портале "Комментарии", что в Пентагоне назвали главную потребность ВСУ на поле боя.

Читайте также на сайте "Комментарии" — действительно ли Украина получает западную военную помощь вовремя.



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