На "кокаиновом" самолете прилетела на переговоры в США группа депутатов РФ

Группа депутатов российской Госдумы прибыла в США для переговоров на борту самолета, ранее упоминавшегося в скандале с перевозкой наркотиков. Речь идет о борте Ил-96 с номером RA-96023, принадлежащим специальному летному отряду "Россия".

Российский "кокаиновый" самолет с бортовым номером RA-96023. Фото: Aviapix

По данным сервиса FlightRadar, "кокаиновый" самолет РФ приземлился в Нью-Йорке в 12:27 по местному времени (19:27 по Киеву). Борт вылетел из Москвы в ночь на среду и совершил техническую остановку в Касабланке. О прибытии делегации РФ также сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в авиационных службах РФ.

Маршрут полета "кокаинового" самолета с российскими депутатами в США

По предварительной информации, российскую делегацию на переговорах с США возглавляет заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов, являющийся внуком советского дипломата Вячеслава Молотова и известный благодаря Пакту Молотова-Риббентропа. В состав делегации РФ входят четыре или пять депутатов, в том числе представитель коммунистов Владимир Исаков.

По словам российских депутатов, в ходе визита планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества, культуры, спорта и других сфер взаимодействия между Россией и США. Приглашение в США поступило от конгрессвумен Анны Паулины Луны. Для визита российской делегации американская сторона должна была временно приостановить санкции против депутатов, которые были введены из-за их поддержки вторжения в Украину.

Напомним, что борт RA-96023 стал центральным фигурантом скандала в Аргентине, когда местная полиция обнаружила около 400 кг кокаина в помещениях российского посольства. Аргентинские стражи порядка обнародовали доказательства, что этот лайнер использовали для транспортировки наркотиков под видом дипломатического груза в Москву. По результатам расследования, к преступной схеме были привлечены завхоз диппредставительства в Буэнос-Айресе и три российских предпринимателя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый раз Россия отправляет в США свою делегацию на "кокаиновом" самолете. На этом борту также летела российская делегация по переговорам Путина и Трампа на Аляске в 2025 году.

