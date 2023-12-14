На "прямой линии" Путину задали вопрос, на который он не смог дать ответ

Президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию "прямая линия", где отвечает на вопросы от журналистов и граждан РФ. Один из вопросов, который появился на экране от россиян, Путин решил пропустить.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин впервые после полномасштабного вторжения в Украину решил провести "прямую линию". Несмотря на то, что вопросы от россиян для Путина начали собирать и фильтровать еще с 1 декабря, некоторые неудобные вопросы все-таки попадают в эфир российскому президенту. Один из таких Путин решил проигнорировать.

"Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?", — звучал вопрос Владимиру Путину.





Путин не ответил на этот вопрос.

Впоследствии на экране начали появляться другие вопросы, избегаемые Путиным: "Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда будет газ в Хакасии?", "Сколько можно терпеть коррупцию Газпрома?", "Когда будет нормальный интернет по всей Чукотке?", "Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?".

Согласно опросу "Левада-центра", россиян больше всего интересуют вопросы о войне в Украине и когда она закончится. Этот вопрос набрал около 21% голосов, тогда как вопросы о социальных программах, пенсиях, коррупции, экономике и внешней политике имели менее 8%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин на "прямой линии" рассказал, когда планирует закончить войну в Украине. Согласно заявлениям президента РФ, Россия не собирается идти на мирные переговоры и не изменила свое отношение к войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин дал оценку действиям премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. По словам Путина, эти европейские политики не являются пророссийскими, несмотря на отказ поставлять оружие Украине.