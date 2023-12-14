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На "прямой линии" Путину задали вопрос, на который он не смог дать ответ

Путин на своей пресс-конференции проигнорировал несколько вопросов, которые задавали граждане России.

сегодня, 12:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию "прямая линия", где отвечает на вопросы от журналистов и граждан РФ. Один из вопросов, который появился на экране от россиян, Путин решил пропустить.

На "прямой линии" Путину задали вопрос, на который он не смог дать ответ

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин впервые после полномасштабного вторжения в Украину решил провести "прямую линию". Несмотря на то, что вопросы от россиян для Путина начали собирать и фильтровать еще с 1 декабря, некоторые неудобные вопросы все-таки попадают в эфир российскому президенту. Один из таких Путин решил проигнорировать.


"Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?", — звучал вопрос Владимиру Путину.

На ”прямой линии” Путину задали вопрос, на который он не смог дать ответ - фото 2

Путин не ответил на этот вопрос.

Впоследствии на экране начали появляться другие вопросы, избегаемые Путиным: "Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда будет газ в Хакасии?", "Сколько можно терпеть коррупцию Газпрома?", "Когда будет нормальный интернет по всей Чукотке?", "Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?".

Согласно опросу "Левада-центра", россиян больше всего интересуют вопросы о войне в Украине и когда она закончится. Этот вопрос набрал около 21% голосов, тогда как вопросы о социальных программах, пенсиях, коррупции, экономике и внешней политике имели менее 8%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин на "прямой линии" рассказал, когда планирует закончить войну в Украине. Согласно заявлениям президента РФ, Россия не собирается идти на мирные переговоры и не изменила свое отношение к войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин дал оценку действиям премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. По словам Путина, эти европейские политики не являются пророссийскими, несмотря на отказ поставлять оружие Украине.



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Обсуждения

Партия 5.10

сегодня, 13:01

А чего радоваться ? В Украине точно такая же лживая, вороватая и подлая власть


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