На рептилию похож: русский певец испугал своим внешним видом (ВИДЕО)

В социальные сети попал видеоролик, где сняли известного исполнителя и ноумена из РФ, который известен тем, что сделал большим количеством пластических операций Сергея Зверева .

Сергей Зверев (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское издание " Комсомольская правда ", певец присутствовал во время проведения одного из конкурсов красоты в РФ и шокировал присутствующих ужасным внешним видом.

Всем казалось, что у Зверева не лицо, а какая-то маска, которая к тому же сползла с места, где должна быть.

При этом в комментариях в сети российского певца обозвали рептилией.

"Господи, что с лицом?", "Что у них у всех с лицами. Перекошенные, насилионенные. На манекены похожи", "На рептилию похож", "Ему 60 лет как никак. Дедо Сережа", — высказались комментаторы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная российская певица заявила, что ее обезобразил пластический хирург . Опальная исполнительница из РФ Любовь Успенская в шоке от неудачной пластической операции — она жалуется на оставшиеся после операционного вмешательства шрамы и рубцы. Теперь другой хирург принялся исправить недостатки, допущенные пластическим хирургом, тоже омолаживающим с помощью пластики другого одиозного артиста Филиппа Киркорова.

Также "Комментарии" писали о том, что пластический хирург исказил российскую певицу, которая поддерживает войну в Украине. Исполнительница из РФ Слава, выступающая за продолжение войны в Украине и осудившая коллег, не поддерживающих путинский режим, пострадала от непрофессионализма врача Тимура Хайдарова. Известный хирург, недавно "слепивший" для Филиппа Киркорова пресс, в ходе операции исказил грудь певице.