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Slava Kot
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что Россия поддерживает деятельность ИГИЛ как в политическом измерении, так и в региональных конфликтах. Эти заявления был вынужден перебить ведущий пропагандистского шоу.
Российский депутат Леонид Калашников. Фото из открытых источников
На российском государственном канале "Россия 1" был приглашен в качестве гостя депутат от Коммунистической партии РФ Леонид Калашников. В ходе дискуссий на пропагандистском шоу Калашников заверил, что Россия не может быть местом для террористической деятельности радикальных исламистов, поскольку имеет общие политические взгляды.
Российский депутат не успел договорить, ведь на эти слова отреагировал ведущий — пропагандист Евгений Попов, прервавший заявление Калашникова словами, что Россия против ИГИЛ и уничтожает его. Калашников начал оправдываться, что Россия не поддерживает ИГИЛ, а якобы понимает сущность региональных конфликтов.
Отрывок с российского телевиденья опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Леонид Калашников – российский депутат от КПРФ, избиравшийся в Госдуму РФ четыре раза. После полномасштабного вторжения России попал под санкции стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии и других.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин пытался обвинить Украину в организации теракта в Москве, однако в США отрицали эти заявления, указав, что Украина не причастна к стрельбе в "Крокус Сити Холл". Несмотря на это, представители РФ и дальше продолжают обвинять Украину, в том числе и Мария Захарова.
Также "Комментарии" писали о российском олигархе, который является владельцем "Крокус Сити Холл" и выполняет задания от руководства России.
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