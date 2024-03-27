Депутат Госдумы РФ заявил о поддержке действий ИГИЛа

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что Россия поддерживает деятельность ИГИЛ как в политическом измерении, так и в региональных конфликтах. Эти заявления был вынужден перебить ведущий пропагандистского шоу.



Российский депутат Леонид Калашников. Фото из открытых источников

На российском государственном канале "Россия 1" был приглашен в качестве гостя депутат от Коммунистической партии РФ Леонид Калашников. В ходе дискуссий на пропагандистском шоу Калашников заверил, что Россия не может быть местом для террористической деятельности радикальных исламистов, поскольку имеет общие политические взгляды.

"В этой ситуации, Россия даже в этом смысле, в исламском факторе, никак не может быть объектом, даже для ИГИЛ. Мы как раз в этом смысле, в общеполитических, мировых и тем более региональных конфликтах, не только поддерживаем все эти сегодняшние..." – сказал Калашников.

Российский депутат не успел договорить, ведь на эти слова отреагировал ведущий — пропагандист Евгений Попов, прервавший заявление Калашникова словами, что Россия против ИГИЛ и уничтожает его. Калашников начал оправдываться, что Россия не поддерживает ИГИЛ, а якобы понимает сущность региональных конфликтов.

Отрывок с российского телевиденья опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Леонид Калашников – российский депутат от КПРФ, избиравшийся в Госдуму РФ четыре раза. После полномасштабного вторжения России попал под санкции стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии и других.



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