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Депутат Госдумы РФ заявил о поддержке действий ИГИЛа

Российский депутат-коммунист из Госдумы РФ Леонид Калашников на российском государственном телеканале рассказал, что Россия поддерживает деятельность ИГИЛ.

сегодня, 13:57
Автор:
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Slava Kot
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Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что Россия поддерживает деятельность ИГИЛ как в политическом измерении, так и в региональных конфликтах. Эти заявления был вынужден перебить ведущий пропагандистского шоу.

Депутат Госдумы РФ заявил о поддержке действий ИГИЛа

Российский депутат Леонид Калашников. Фото из открытых источников

На российском государственном канале "Россия 1" был приглашен в качестве гостя депутат от Коммунистической партии РФ Леонид Калашников. В ходе дискуссий на пропагандистском шоу Калашников заверил, что Россия не может быть местом для террористической деятельности радикальных исламистов, поскольку имеет общие политические взгляды.

"В этой ситуации, Россия даже в этом смысле, в исламском факторе, никак не может быть объектом, даже для ИГИЛ. Мы как раз в этом смысле, в общеполитических, мировых и тем более региональных конфликтах, не только поддерживаем все эти сегодняшние..." – сказал Калашников.

Российский депутат не успел договорить, ведь на эти слова отреагировал ведущий — пропагандист Евгений Попов, прервавший заявление Калашникова словами, что Россия против ИГИЛ и уничтожает его. Калашников начал оправдываться, что Россия не поддерживает ИГИЛ, а якобы понимает сущность региональных конфликтов.

Отрывок с российского телевиденья опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Леонид Калашников – российский депутат от КПРФ, избиравшийся в Госдуму РФ четыре раза. После полномасштабного вторжения России попал под санкции стран ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин пытался обвинить Украину в организации теракта в Москве, однако в США отрицали эти заявления, указав, что Украина не причастна к стрельбе в "Крокус Сити Холл". Несмотря на это, представители РФ и дальше продолжают обвинять Украину, в том числе и Мария Захарова.

Также "Комментарии" писали о российском олигархе, который является владельцем "Крокус Сити Холл" и выполняет задания от руководства России.



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