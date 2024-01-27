На росТБ выдали новый фейк об Украине: при чем здесь евреи и НАТОвцы

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", коллаборант Александр Семченко выдал на одном из федеральных каналов РФ бред о том, что Украину "оккупировали евреи". Фрагмент пропагандистской программы опубликовал украинский журналист Денис Казанский. На кадрах Семченко говорит, что украинцы только выиграют, если Россия освободит их от "еврейской камарильи Зеленского".
Российская пропаганда. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — в стране-агрессоре в очередной раз прибегли к обычному для нее делу – распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса. Как пишет SPRAVDI, посольство России в Южно-Африканской республике заявило о том, что президент якобы приобрел виллу министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса за 8 миллионов евро. Первоисточником стало видео якобы бывшей сотрудницы компании по управлению муниципальной недвижимостью ВІМ Сабин Мелс, которая утверждала о том, что в октябре 2023-го виллу приобрела офшорная компания Film Heritage Inc, которая связана с Владимиром Зеленским.
Также издание "Комментарии" сообщало – на российском государственном телеканале вышел очередной выпуск с пропагандистом Владимиром Соловьевым. В нем российский ведущий истерически заявил об опасности для России новых военных учений НАТО. После своих слов о якобы намерении НАТО уничтожить Россию Соловьев сразу пригрозил Западу, что Кремль "не будет с ними играть".
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Ігор
сегодня, 16:20
Вміють вони на почуттях грати. А от шутка недолугих нацистів якось ні до чого. Навіщо перекладати на іврит якщо усі юдейці з російськомовними щелепами? Достатньо потрапити у пОПу на Банковій там тільки рідна російська мова і звучить і увесь мир там русский. Даремно вони намагаються діяти за принципом Геббельса: битий не битого везе.