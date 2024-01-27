На росТБ выдали новый фейк об Украине: при чем здесь евреи и НАТОвцы

Как передает портал "Комментарии", коллаборант Александр Семченко выдал на одном из федеральных каналов РФ бред о том, что Украину "оккупировали евреи". Фрагмент пропагандистской программы опубликовал украинский журналист Денис Казанский. На кадрах Семченко говорит, что украинцы только выиграют, если Россия освободит их от "еврейской камарильи Зеленского".

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

"Если Россия выиграет, то и Украина выиграет. Вся Украина, весь украинский народ, кроме этой еврейской комарильи во главе с Зеленским, которая выполняет функции оккупационной администрации. А оккупантами являются НАТОвцы", — заявил Семченко.

"Наконец-то уже совсем перестали стесняться, и пропаганда на росТВ перестала отличаться от пропаганды Третьего Рейха. Это видео хорошо бы на иврит перевести и в Израиле показывать", — отметил Денис Казанский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в стране-агрессоре в очередной раз прибегли к обычному для нее делу – распространению фейков. В этот раз рассказывают о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел виллу рейхминистра Йозефа Геббельса. Как пишет SPRAVDI, посольство России в Южно-Африканской республике заявило о том, что президент якобы приобрел виллу министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса за 8 миллионов евро. Первоисточником стало видео якобы бывшей сотрудницы компании по управлению муниципальной недвижимостью ВІМ Сабин Мелс, которая утверждала о том, что в октябре 2023-го виллу приобрела офшорная компания Film Heritage Inc, которая связана с Владимиром Зеленским.

Также издание "Комментарии" сообщало – на российском государственном телеканале вышел очередной выпуск с пропагандистом Владимиром Соловьевым. В нем российский ведущий истерически заявил об опасности для России новых военных учений НАТО. После своих слов о якобы намерении НАТО уничтожить Россию Соловьев сразу пригрозил Западу, что Кремль "не будет с ними играть".



