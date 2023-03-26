На территории Беларуси появится ядерное оружие, которое разместит Россия

Россия и ее союзник Республика Беларусь заключили соглашение о размещении тактического ядерного оружия на территории последнего. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина для российских СМИ.

Президент Белоруссии и президент России. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля будут завершены все работы по хранилищу ядерного оружия в Беларуси. Именно в это время, вероятно, на территории Беларуси окажется российское ядерное оружие. Однако российский диктатор заверил, что такой шаг не означает передачи ядерного вооружения Беларуси.

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"Такой шаг не нарушал бы соглашения о нераспространении ядерного оружия", — сказал Владимир Путин и добавил, что Соединенные Штаты уже делали подобные шаги, разместив ядерное оружие на территории союзников в Европе.

В ходе разговора Путин заявил, что такой шаг РФ якобы спровоцирован Великобританией, сообщившей об отправке Украине боеприпасов с обедненным ураном. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что якобы президент Беларуси Александр Лукашенко сам просил, чтобы на территории его страны появилось российское ядерное оружие. Также главу Кремля спросили, представляет ли угрозу для России западная техника, которая попадает в Украину. Путин ответил, что любое попадающее в Украину оружие является угрозой для РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД России отреагировал на решение о вступлении Финляндии в НАТО. Президент северной страны подписал соответствующие документы.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который угрожает напасть на важный украинский город, чтобы уничтожить "сейчас".