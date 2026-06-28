На Западе назвали скрытую угрозу, которая уничтожит режим Путина

Несмотря на то, что российские власти демонстрируют уверенность в стабильности экономики, все больше западных аналитиков считают, что наибольшую опасность для режима Владимира Путина представляют не украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, а способ, которым Москва продолжает финансировать войны против Украины. Об этом пишет Fortune, ссылаясь на анализ бывшего советника Центрального банка России Александры Прокопенко, опубликованного в Financial Times.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По оценке Прокопенко Кремль фактически отказался от принципов бюджетной дисциплины, которые годами называл одним из главных преимуществ российской экономики. Российский парламент разрешил Министерству финансов увеличивать государственные расходы и долг без полноценного утверждения бюджета, что свидетельствует о растущем финансовом давлении.

Только за первые пять месяцев года дефицит федерального бюджета России превысил показатель за весь 2025 год и составил примерно 83 млрд долларов. Одновременно быстро сокращаются резервы Фонда национального благосостояния, используемые Кремлем для покрытия военных расходов.

По мнению Прокопенко, власти все чаще меняют правила "на ходу", чтобы поддерживать финансирование войны. В то же время, россияне все сильнее ощущают последствия экономических проблем: инфляцию, дорогие кредиты, дефицит горючего и перебои с его поставкой.

"Автократия, загнанная в угол, переписывает бюджетные правила на ходу, отстраняет парламент от процесса и не признает опасностей, которые не может контролировать. Война все больше оплачивается путем незаметного выставления счетов населению и приостановки действия собственных государственных правил", — описывает ситуацию Прокопенко.

В Fortune отмечают, что эти трудности совпадают с активизацией украинских ударов по военной и энергетической инфраструктуре России. Это усугубляет нагрузку на экономику, которая уже сталкивается с ростом военных расходов.

Профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан считает, что революция в России маловероятна. Однако он предупреждает, что попытки Кремля любой ценой удержать власть могут сделать ситуацию еще более опасной.

"Берегитесь утопающего человека: ближайшие месяцы, вероятно, будут опасны как за пределами России, так и внутри него, поскольку Путин будет отчаянно пытаться удержаться на плаву", — считает Франкопан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заговорил об исчезновении России.

Также "Комментарии" писали, что в США раскрыли панику элит РФ из-за ударов Украины.