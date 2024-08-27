Нарышкин сказал, выдаст ли Дуров Франции «чувствительную информацию»

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров не выдаст западным странам чувствительную информацию по социальной сети после задержания в Париже, об этом в частности заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Павел Дуров

"Я очень рассчитываю, что он этого не допустит", — сказал Нарышкин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 августа возле Парижа в аэропорту был задержан основатель Telegram Павл Дуров. Правоохранительные органы подозревают его в отмывании денег, терроризме, мошенничестве и других преступлениях. За эти обвинения он может получить до 20 лет тюрьмы. В ответ администрация Telegram заявила, что Дуров невиновен, поскольку компания придерживается правил Евросоюза.

При этом "Комментарии" рассказывали , что французские стражи порядка задержали основателя Telegram Павла Дурова, и в этом нет ни одного политического подтекста, об этом в Твиттере сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время известно, что Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с администрированием Telegram. Основные обвинения включают 6 пунктов, среди них, например, соучастие в администрировании Telegram для проведения незаконных операций организованными группами, а также отказ предоставить правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования.

При этом политтехнолог Олег Постернак считает Дурова одним из удачных проектов российских спецслужб. Он уверен, что Дуров выдаст Франции всю информацию, которую от него потребуют. "Сломать Дурова французы смогут в два счета. Он сцикливый сибарит, привыкший к размеренному роскошному пафосу, поэтому пойдет на сотрудничество еще и доплатит", — считает эксперт.



