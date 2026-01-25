logo

Главная Новости Мир Россия Нашли "теневую почту" Путина: куда и что перевозят
commentss НОВОСТИ Все новости

Нашли "теневую почту" Путина: куда и что перевозят

Журналисты BILD разоблачили "теневую почту" России. Санкционные товары из Германии через Польшу и Белоруссию попадают в Москву.

25 января 2026, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Несмотря на санкции Европейского Союза, запрещенные товары продолжают попадать из Германии в Россию через скрытую логистическую сеть. Расследование немецкого издания BILD разоблачило так называемую "теневую почту" Кремля. Это система, позволяющая транспортировать сотни тонн грузов в Москву в обход ограничений.

Нашли "теневую почту" Путина: куда и что перевозят

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналисты BILD использовали GPS-маячки, чтобы отследить путь тестовых посылок компании, связанной с бывшими сотрудниками дочерней структуры "Почты России" в Германии. Эта компания была зарегистрирована в конце 2022 года и играет ключевую роль в схеме обхода санкций. Формально у нее есть только почтовый ящик в Кельне, однако фактически грузы свозят на склад вблизи аэропорта Берлин-Бранденбург. Оттуда фуры следуют через Польшу и Беларусь в Россию.

Для эксперимента журналисты послали пять посылок с санкционными электронными компонентами, задекларированными как бытовые вещи. Каждая доставка стоила 26 евро, и все посылки беспрепятственно добрались к Москве. Дополнительное внимание следователей привлекло использование документов почты Узбекистана, не имеющей права работать на территории ФРГ.

BILD пишет, что немецкие власти уже проверяют возможные нарушения санкционного режима. В то же время в логистической компании утверждают, что система контроля ЕС якобы делает невозможным нарушение. Однако там добавили, что не застрахованы от "ложных заявлений".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии призвали покупать электроэнергию у России. В Украине отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на "зеленый свет" от Трампа на санкции США против России.



Источник: https://t.me/BILD_Russian/27803
