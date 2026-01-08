logo_ukra

Головна Новини Світ США В Україні відреагували на "зелене світло" від Трампа на санкції США проти Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні відреагували на "зелене світло" від Трампа на санкції США проти Росії

Руслан Стефанчук прокоментував готовність США посилити санкції проти РФ.

8 січня 2026, 10:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В Україні позитивно сприйняли сигнал із Вашингтона щодо можливого посилення санкційного тиску на Росію. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що очікує якнайшвидшого ухвалення двопартійного законопроєкту Сенату США, який передбачає нові обмеження проти Москви.

В Україні відреагували на "зелене світло" від Трампа на санкції США проти Росії

Руслан Стефанчук. Фото з відкритих джерел

Руслан Стефанчук в соцмережі Х прокоментував заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який оголосив про можливість Трампа ввести нові санкції проти РФ.

"Дякую вам особисто сенаторе Ліндсі Грем та сенатору Річарду Блюменталю, а також усім іншим, хто зробив свій внесок у цей законопроєкт. Я ціную нашу міжпарламентську співпрацю. І сподіваюся, що завдяки такій сильній двопартійній підтримці цей законопроєкт якомога швидше стане законом", — написав Стефанчук.

Нагадаємо, що Ліндсі Грем заявив, що Україна демонструє готовність до компромісів заради миру, тоді як російський диктатор Володимир Путін продовжує війну. За його словами, нові санкції США можуть змінити таку позицію Кремля.

Законопроєкт, над яким працювали Грем і Блюменталь, передбачає не лише прямі санкції проти Росії, а й можливість тиску на треті країни. Йдеться про держави, які продовжують купувати дешеву російську нафту, фактично фінансуючи військову кампанію Кремля. Серед них сенатор назвав Китай, Індію та Бразилію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії різко пригрозили через операції США з захопленням танкера під російським прапором.

Також "Коментарі" писали про попередження Ліндсі Грема, що Трамп "вб'є" верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.



Джерело: https://x.com/r_stefanchuk/status/2009123573533663478
