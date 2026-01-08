В Україні відреагували на "зелене світло" від Трампа на санкції США проти Росії

В Україні позитивно сприйняли сигнал із Вашингтона щодо можливого посилення санкційного тиску на Росію. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що очікує якнайшвидшого ухвалення двопартійного законопроєкту Сенату США, який передбачає нові обмеження проти Москви.

Руслан Стефанчук. Фото з відкритих джерел

Руслан Стефанчук в соцмережі Х прокоментував заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який оголосив про можливість Трампа ввести нові санкції проти РФ.

"Дякую вам особисто сенаторе Ліндсі Грем та сенатору Річарду Блюменталю, а також усім іншим, хто зробив свій внесок у цей законопроєкт. Я ціную нашу міжпарламентську співпрацю. І сподіваюся, що завдяки такій сильній двопартійній підтримці цей законопроєкт якомога швидше стане законом", — написав Стефанчук.

Нагадаємо, що Ліндсі Грем заявив, що Україна демонструє готовність до компромісів заради миру, тоді як російський диктатор Володимир Путін продовжує війну. За його словами, нові санкції США можуть змінити таку позицію Кремля.

Законопроєкт, над яким працювали Грем і Блюменталь, передбачає не лише прямі санкції проти Росії, а й можливість тиску на треті країни. Йдеться про держави, які продовжують купувати дешеву російську нафту, фактично фінансуючи військову кампанію Кремля. Серед них сенатор назвав Китай, Індію та Бразилію.

