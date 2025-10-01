Назван самый болезненный удар по Путину: что сказал Трамп о России

Во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое стало особенно болезненным для российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер охарактеризовал Россию как "бумажного тигра", неспособного победить Украину даже после более чем трех лет полномасштабной войны.

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, именно эти слова Трампа о "бумажном тигре" стали самым болезненным ударом для Путина. Он объясняет это тем, что российский диктатор не воспринимает поражение или критику, но хуже всего для него – это унижение.

"Для психопатов унижение является самым болезненным ударом. Вот доказательство того, что, ориентируясь на путина, вся российская пропаганда транслирует мышление психопата на россию. Их так задевает "бумажный тигр" от Трампа, что они не могут успокоиться", — указал Коваленко.

Коваленко также отметил, что общество не должно ориентироваться на одного человека, даже если это политический лидер. По его словам, такая зависимость может привести к коллективным психологическим деформациям.

"Вот поэтому не стоит обществу ориентироваться на одного человека. Потому что подавляющее большинство этого общества начинает болеть такими же вавками в голове, как и тот, на кого ориентируются", — подчеркнул глава ЦПД.

Напомним, что заявление Трампа прозвучало после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский политик подчеркнул, что Россия воюет без цели, а ее экономика находится в кризисном состоянии.

Выражение "бумажный тигр" происходит из Китая и используется для описания того, что кто-то лишь кажется мощным и угрожающим, но на самом деле является слабым и бессильным.

