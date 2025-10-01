Названо найболючіший удар по Путіну: що сказав Трамп про Росію

Під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп зробив заяву, яка стала особливо болючою для російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер охарактеризував Росію як "паперового тигра", нездатного перемогти Україну навіть після більш ніж трьох років повномасштабної війни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

На думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, саме ці слова Трампа про "паперового тигра" стали найболючішим ударом для Путіна. Він пояснює це тим, що російський диктатор не сприймає поразки чи критику, але найгірше для нього — це приниження.

"Для психопатів приниження є найболючішим ударом. Ось доказ того, що орієнтуючись на путіна, вся російська пропаганда транслює мислення психопата на росію. Їх так задіває "паперовий тигр" від Трампа, що вони не можуть заспокоїтись", — зазначив Коваленко.

Коваленко також зауважив, що суспільство не повинно орієнтуватися на одну особу, навіть якщо це політичний лідер. За його словами, така залежність може призвести до колективних психологічних деформацій.

"Ось тому не варто суспільству орієнтуватися на одну людину. Бо переважна більшість цього суспільства починає хворіти на такі ж вавки в голові, як і той, на кого орієнтуються", — наголосив очільник ЦПД.

В РФ скаржаться на заяву Трампа, що Росія "паперовий тигр"

Нагадаємо, що заява Трампа прозвучала після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Американський політик наголосив, що Росія воює без мети, а її економіка перебуває у кризовому стані.

Вислів "паперовий тигр" походить із Китаю і використовується для опису того, що хтось лише здається могутнім і загрозливим, але насправді є слабким і безсилим.

