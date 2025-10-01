logo_ukra

BTC/USD

116293

ETH/USD

4282.25

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Названо найболючіший удар по Путіну: що сказав Трамп про Росію
commentss НОВИНИ Всі новини

Названо найболючіший удар по Путіну: що сказав Трамп про Росію

Дональд Трамп під час Генасамблеї ООН назвав Росію "паперовим тигром". Чому ця фраза стала найболючішим ударом для Путіна.

1 жовтня 2025, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп зробив заяву, яка  стала особливо болючою для російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер охарактеризував Росію як "паперового тигра", нездатного перемогти Україну навіть після більш ніж трьох років повномасштабної війни.

Названо найболючіший удар по Путіну: що сказав Трамп про Росію

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

На думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, саме ці слова Трампа про "паперового тигра" стали найболючішим ударом для Путіна. Він пояснює це тим, що російський диктатор не сприймає поразки чи критику, але найгірше для нього — це приниження.

"Для психопатів приниження є найболючішим ударом. Ось доказ того, що орієнтуючись на путіна, вся російська пропаганда транслює мислення психопата на росію. Їх так задіває "паперовий тигр" від Трампа, що вони не можуть заспокоїтись", — зазначив Коваленко.

Коваленко також зауважив, що суспільство не повинно орієнтуватися на одну особу, навіть якщо це політичний лідер. За його словами, така залежність може призвести до колективних психологічних деформацій.

"Ось тому не варто суспільству орієнтуватися на одну людину. Бо переважна більшість цього суспільства починає хворіти на такі ж вавки в голові, як і той, на кого орієнтуються", — наголосив очільник ЦПД.

Названо найболючіший удар по Путіну: що сказав Трамп про Росію - фото 2

В РФ скаржаться на заяву Трампа, що Росія "паперовий тигр"

Нагадаємо, що заява Трампа прозвучала після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Американський політик наголосив, що Росія воює без мети, а її економіка перебуває у кризовому стані. 

Вислів "паперовий тигр" походить із Китаю і використовується для опису того, що хтось лише здається могутнім і загрозливим, але насправді є слабким і безсилим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на принизливі слова Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".

Також "Коментарі" писали, що стала відома головна помилка президентів США щодо Путіна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9854
Теги:

Новини

Всі новини