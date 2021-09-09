Названы две интриги встречи Лукашенко с Путиным

В четверг, 9 сентября, в российской столице состоятся переговоры Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина. Известно, что главной темой встречи будет продолжение интеграции двух государств. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Александр Лукашенко и Владимир Путин - фото из открытых источников

Отмечается, что еще на прошлой неделе Лукашенко уверял, что более глубокое сближение с Россией не сможет лишить Беларусь суверенитета. Самопровозглашённый глава Республики заявлял, что страны строят свои отношения как два суверенных государства.

В свою очередь, в белорусской оппозиции день встречи Лукашенко с Путиным называют не только важным, но и достаточно опасным. В частности, советник Светланы Тихановской, являющейся лидером оппозиционного движения, Франак Вячорка называет две главные интриги переговоров:

"Две основные интриги: 1) подпишет ли Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) предоставит ли ему Кремль финансовую помощь", — написал представитель оппозиции.

Отметим, что о скором визите Лукашенко в Россию стало известно после телефонного разговора Путина и Лукашенко, который состоялся 30 августа. Инициатором звонка выступил президент РФ Владимир Путин. У Александра Лукашенко был день рождения и хозяин Кремля решил поздравить своего коллегу. Прежде чем спикер Кремля Дмитрий Песков приоткрыл подробности телефонного разговора о беседе Путина и Лукашенко, в сугубо дипломатическом стиле было сообщено, что стороны обговорили "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества".

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