Главная Новости Мир Россия "Не кончится ничем хорошим": Лавров истерически отреагировал на слова Зеленского
"Не кончится ничем хорошим": Лавров истерически отреагировал на слова Зеленского

Сергей Лавров резко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о готовности Украины принять участие в защите Европы.

26 апреля 2026, 17:00
Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с новым резким заявлением в адрес президента Украины Владимира Зеленского после его слов о готовности Украины присоединиться к безопасности Европы. Глава МИД РФ заявил, что такие намерения якобы "не кончатся ничем хорошим".

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Лавров в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным вспомнил слова Зеленского о том, что у Украины есть значительные силы и одна из крупнейших армий в Европе, поэтому это может стать важным элементом будущей системы безопасности континента. В ответ российский министр заявил, что не считает подобный сценарий положительным для Европейского Союза.

"Зеленский откровенно говорит, что мы будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится", — сказал Лавров.

Также глава МИД РФ утверждал, что украинское руководство якобы преследует собственные политические интересы, в частности, стремление вступить в ЕС. Лавров добавил, что Евросоюз пока не называет конкретные даты возможного членства Украины.

Отдельно представитель Путина повторил обвинения в сторону Киева, неоднократно используемые российской пропагандой для оправдания агрессии против Украины. Лавров в очередной раз обвинил Украину в "нацизме". В качестве "аргументов" он привел то, что Украина "запрещает русскую культуру во всех ее проявлениях, а также каноническую Православную Церковь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об истерической реакции Кремля на новые обвинения ЕС.

Также "Комментарии" писали, что представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Киеву придется принимать "болезненные решения" для договоренностей с РФ.



