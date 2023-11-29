Не только Украина: в России заявили о готовности войны против НАТО

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Slava Kot
Россия в очередной раз проявляет агрессию и угрожает другим странам, в частности, готова начать войну даже с НАТО. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова защищать собственные интересы всеми средствами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
В России заявили о готовности воевать против войск НАТО. Фото из открытых источников
Сергей Рябков в интервью предположил, что между НАТО и Россией не улучшатся отношения, а в будущем может возникнуть большие конфликты.
Вместе с тем, российский чиновник критикует военный альянс, который якобы постоянно вмешивается в интересы России, в которые, по словам Путина, входит и Украина.
Напомним, что российские чиновники не в первый раз угрожают НАТО войной. В частности, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине странами НАТО приближает весь мир к Третьей мировой войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на предложения о мирных переговорах с Россией. А глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, готова ли Украина к территориальным уступкам.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали основную цель НАТО по отношению к России. Кроме того, Путин рассказал об основных причинах войны.
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