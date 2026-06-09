Небензя в ООН закатил истерику через письмо Зеленского Путину: назвал условие переговоров

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным якобы невозможна, пока Киев "говорит на языке хамства и ультиматумов".

Василий Небензя. Фото из открытых источников

Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН раскритиковал открытое письмо Зеленского Путину, которое украинский президент обнародовал в начале июня с призывом к личной встрече и окончанию войны России против Украины. Однако, по словам Небензи, это обращение не является мирной инициативой, а носит характер "провокации".

"Письмо Зеленского Путину является не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией. Пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится", — сказал Небензя.

Представитель Кремля также заявил, что для начала любого переговорного процесса Украина должна "отменить собственный указ, запретивший ему вести переговоры с Путиным". Именно это он назвал одной из предпосылок возможного диалога между сторонами.

В то же время, в своем заявлении Небензя в очередной раз подтвердил намерение России продолжать войну против Украины.

"Россия будет добиваться цели военными средствами, пока Зеленский не осознает в полной мере ошибочность своего курса", — добавил Небензя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС объяснили, как Зеленский переиграл Кремль и указали на резко изменившийся поведение Путина.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров с оскорблением рассказал, чем письмо Зеленского взбесило Путина.