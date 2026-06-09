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Небензя в ООН закотив істерику через лист Зеленського до Путіна: назвав умову переговорів

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що переговори між Зеленським і Путіним неможливі.

9 червня 2026, 08:15
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Slava Kot

Постійний представник РФ при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя заявив, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним нібито неможлива доти, доки Київ "говорить мовою хамства та ультиматумів".

Небензя в ООН закотив істерику через лист Зеленського до Путіна: назвав умову переговорів

Василь Небензя. Фото з відкритих джерел

Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН розкритикував відкритий лист Зеленського до Путіна, який український президент оприлюднив на початку червня з закликом до особистої зустрічі та закінчення війни Росії проти України. Однак, за словами Небензі, це звернення не є мирною ініціативою, а має характер "провокації".

"Лист Зеленського Путіну є не мирною ініціативою, а незграбною провокацією. Доки Київ розмовлятиме з нами мовою хамства та ультиматумів, говорити про реальні переговори, а тим більше про зустріч на найвищому рівні не доводиться", — сказав Небензя.

Представник Кремля також заявив, що для початку будь-якого переговорного процесу Україна повинна "скасувати власний указ, який заборонив йому вести переговори з Путіним". Саме це він назвав однією з передумов для можливого діалогу між сторонами.

Водночас у своїй заяві Небензя вкотре підтвердив намір Росії продовжувати війну проти України.

"Росія досягатиме мети військовими засобами, доки Зеленський не усвідомить повною мірою помилковість свого курсу", — додав Небензя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ЄС пояснили, як Зеленський переграв Кремль та вказали на поведінка Путіна, яка різко змінилася.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров з образою розповів, чим лист Зеленського розлютив Путіна.



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