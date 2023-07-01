Неделя после бунта Пригожина: как мятеж отобразился на Украине и РФ – чего ожидать дальше

Неделя после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Появились спутниковые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси. Известно, что у Пригожина "отжали" его медиахолдинг "Патриот", а в окружении министра обороны Шойгу проходили проверки. Ряд заявлений по этому поводу в течение недели сделали российское руководство, украинская разведка. Что можно сказать на данный момент, исходя из известных заявлений и действий? Как могут развиваться далее, после мятежа вагнеровцев, события в рф, Беларуси, Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мятеж в России. Фото из открытых источников

Для Украины ситуация с мятежом Пригожина еще раз показывает, что любые волнения внутри России – отличный момент для контратак

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что ситуация с мятежом ЧВК "Вагнер" и "маршем справедливости" на Москву Евгения Пригожина обнажила ряд тектонических сдвигов в понимании деятельности глубинного государства российской федерации.

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"И вопрос, – подчеркивает она, – не столько в персоналиях, месте новой дислокации части мятежников или их политического, или физического будущего. Вопрос возник у глобального Запада и Юга – а кто на самом деле контролирует ситуацию в рф, кто гарантирует безопасность, обеспечивает сохранность ядерного потенциала от внезапных попыток взять над ним контроль?".

Мир, продолжает эксперт, увидел полную импотенцию и беспомощность президента Путина в вопросе превентивных мер по недопущению вооруженных бунтов и захватов арсеналов. И мир, отмечает Светлана Кушнир, обескуражен тем бездействием власти (до того позиционировавшей себя как жесткий авторитарный режим), которое реально обнажило состояние обороны и безопасности рф.

"Как в 2022 году, во время широкомасштабного нападения на Украину, разбился миф о второй армии мира, так в 2023 разбивается миф о несокрушимой силе и монолите режима путинской власти, – акцентирует эксперт. – То, что сейчас Путин в попытках "закрутить гайки" ограничивает действия и масштабы проникновения влияния ореола борца за справедливость Пригожина – попытка помахать кулаками после драки. Глубинный народ уже отдал предпочтение расстриге-правдорубу Пригожину, а его политические перспективы всё более четко проявляются в электоральной поддержке россиян".

Для Украины ситуация с мятежом Пригожина еще раз показывает, что любые волнения внутри России – отличный момент для контратак и возврата наших оккупированных территорий, считает Светлана Кушнир.

где мы еще раз подчеркнем перед странами-участниками Альянса – Украина является ключевым партнером НАТО, стоящим на страже безопасности Европейского континента. Политика углубленного сотрудничества уже себя исчерпала. Пора принять единственно верное решение (тем более, что 20 стран Альянса уже готовы за него проголосовать) – и сделать Украину полноценным членом политико-оборонного союза. Далее откладывать просто некуда – катализатором центробежных процессов в российском обществе стал мятеж Пригожина. А это значит, что усиление и повышение статуса Украины (как не только воюющего государства, но и государства Альянса) становится гарантией нерасширения угрозы российской агрессии в Европе, фактором сдерживания и безопасности, причем, как Европы, так и глобального мира". "Кроме того, – акцентирует она, – этот момент следует увязать с нашей перспективой вступления в НАТО и Вильнюсским саммитом

"Вагнер" будут использовать РБ как базу, но работать в Африке, или же со временем данная ЧВК будет распущена

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский поделился таким мнением:

"На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что Пригожин утратил свое политическое влияние на процессы в рф. Сама же ЧВК, если не прекратит свое существование в ближайшее время, то сильно сократиться".

Маловероятным считает эксперт, что те остатки вагнеровцев, которые не перейдут под крыло минобороны рф, будут задействованы в войне против Украины. Он предполагает, что данная ЧВК скорее продолжил свою деятельность в странах Африки, где активно присутствовала последние годы.

"Что касается открытия так называемого "белорусского фронта", то количество вагнеровцев, которые в данный момент находятся в Белоруссии, слишком мало для подобных действий, – отмечает Денис Гороховский. – Маловероятно, что им дадут значительно усилить свой контингент как численно, так и технически. Со стороны власти россии к ним доверия уже нет, а Лукашенко вряд ли рискнет на своей территории собирать армию наемников, которая хотя бы количественно может, пусть даже в теории, угрожать Республике Беларусь. Поэтому варианта два: или "Вагнер" будут использовать РБ как базу, но работать в Африке, или же со временем данная ЧВК будет распущена".

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