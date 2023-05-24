Неожиданное признание Путина: Россия переживает нелегкие времена

23 мая в Кремле прошла церемония награждения лиц, служащих режиму Путина. Российский президент лично присутствовал на собрании и вручал награды. В ходе речи Путин указал, что "Россия переживает нелегкие времена". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время торжества российский диктатор вручал награды за "выдающиеся достижения" в нескольких отраслях, в частности культуре, образовании и космонавтике. Во время выступления Владимир Путин подытожил последние месяцы России.

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"Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легко и не было", – заявил Путин.

Далее Путин начал повторять нарративы российской пропаганды, указав, что сейчас РФ якобы находится в особых условиях консолидации населения и хочет создать улучшение для экономики, производства и воспитания. Несмотря на заявления о консолидации среди населения Российской Федерации, некоторые представители России объявили о создании "Альянса коренных народов" и требуют проведения референдума по выходу из состава РФ. В настоящее время к такой инициативе присоединилось пять регионов России. Соответствующее обращение попало в сеть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший агент КГБ указал, кого боится Владимир Путин. По его словам, российский диктатор не уважает европейских политиков, поэтому в списке из двух человек они не указаны.

Также "Комментарии" писали о социологическом опросе в РФ, где россиян спросили о том, за кого бы они проголосовали на выборах президента. Неожиданный результат оказался на второй строчке.