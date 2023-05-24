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Неожиданное признание Путина: Россия переживает нелегкие времена

В ходе церемонии награждения президент России Владимир Путин сообщил, что РФ сейчас переживает нелегкие времена.

сегодня, 11:28 comments1067
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Автор:

Slava Kot

23 мая в Кремле прошла церемония награждения лиц, служащих режиму Путина. Российский президент лично присутствовал на собрании и вручал награды. В ходе речи Путин указал, что "Россия переживает нелегкие времена". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Неожиданное признание Путина: Россия переживает нелегкие времена

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время торжества российский диктатор вручал награды за "выдающиеся достижения" в нескольких отраслях, в частности культуре, образовании и космонавтике. Во время выступления Владимир Путин подытожил последние месяцы России.


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"Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легко и не было", – заявил Путин.

Далее Путин начал повторять нарративы российской пропаганды, указав, что сейчас РФ якобы находится в особых условиях консолидации населения и хочет создать улучшение для экономики, производства и воспитания. Несмотря на заявления о консолидации среди населения Российской Федерации, некоторые представители России объявили о создании "Альянса коренных народов" и требуют проведения референдума по выходу из состава РФ. В настоящее время к такой инициативе присоединилось пять регионов России. Соответствующее обращение попало в сеть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший агент КГБ указал, кого боится Владимир Путин. По его словам, российский диктатор не уважает европейских политиков, поэтому в списке из двух человек они не указаны.

Также "Комментарии" писали о социологическом опросе в РФ, где россиян спросили о том, за кого бы они проголосовали на выборах президента. Неожиданный результат оказался на второй строчке.



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Источник: https://www.business-gazeta.ru/news/594652
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