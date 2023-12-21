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Главная Новости Мир Россия "Ни один русский человек не желал украинцам зла": актриса из РФ выдала бред о дружбе народов
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"Ни один русский человек не желал украинцам зла": актриса из РФ выдала бред о дружбе народов

В украинских школах якобы "переформатируют детей", сказала Теличкина

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская звезда Валентина Теличкина, известная ролями в фильме "Незабудки" и сериале "Бригада", много времени одобряющего агрессивную политику диктатора Путина, обнародовала очередной бред, имеющий отношение к Украине и нападению РФ.

"Ни один русский человек не желал украинцам зла": актриса из РФ выдала бред о дружбе народов

Валентина Теличкина (фото из открытых источников)

Как она утверждает, в школах Украины якобы "переформатируют детей" и учат кричать "ру**ю на ножи". Об этом безумная актриса отметила в программе, которую ведет путинист Борис Кочевников.

"Я убеждена, что ни один русский человек не желал украинцам зла. Но они почему-то стали желать нам", — высказалась россиянка, страна которой совершила нападение на мирную Украину.

При этом с 2014 года Теличкина активно рассказывает о "фашистах" в Украине и радовалась аннексии Крыма. С ноября 2017 года она находится в базе Миротворец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российской певице вызвали скорую во время выступления перед оккупантами. Еще одной стороннице путинского режима Надежды Бабкиной, с особым упорством поддерживающей издевательство над украинцами и военное вторжение РФ на украинскую территорию, стало плохо, когда она готовилась участвовать в очередной патриотической акции российских пропагандистов. Бабкина выступила с короткой речью перед аудиторией окупантов в РФ. В это время у певицы закружилась голова. Туда сразу вызвали медиков. После получения медицинской помощи Надежда Бабкина вернулась домой.

Также "Комментарии" писали о том, что известный кремлевский пропагандист попал под обстрел на Донбассе . Известный российский актер, поддерживающий преступный кремлевский режим, побывал на оккупированном Донбассе. Там Охлобыстин попал под обстрел.



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