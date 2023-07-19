Путин не пойдет в Южную Африку, но примет участие в саммите Брикс.

Согласно заявлениям администрации президента ЮАР, российский президент Владимир Путин не прилетит на саммит БРИКС. Его должен сменить министр МИД РФ Сергей Лавров. В Кремле подтвердили эту информацию, однако заявили, что Путин примет участие в саммите. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса призвал Международный уголовный суд не арестовывать Путина во время его визита на саммит БРИКС в ЮАР. Такое решение Рамафоса объяснил тем, что боится войны с Россией.

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Впоследствии страны договорились, что Владимир Путин не полетит в африканскую страну. Однако в Кремле заявили, что президент России примет участие в саммите БРИКС.

" Путин решил принять участие в саммите БРИКС в формате видеоконференций", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что с момента решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России, Владимир Путин не покидал территорию РФ, кроме визитов к своему крупнейшему союзнику Лукашенко в Беларусь. Перед этим Путин также принимал участие на саммите ШОС через видеосвязь. Таким образом, президент России подтверждает, что он боится быть схвачен в других странах, а затем может предстать перед судом за свои преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на слова президента Южной Африки Сирила Рамафосы об угрозах из Москвы по поводу войны.

Также "Комментарии" писали о пяти европейских союзниках, приняли неприятное решение для Украины. В список оказались Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария.