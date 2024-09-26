Новая ядерная доктрина России: что означают угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины РФ и расширил случаи, когда Москва может применить ядерное оружие. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объясняет, почему Путин пошел на такой шаг.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Офицер Андрей Коваленко считает, что новое заявление Путина об изменении ядерной доктрины России – это очередное проявление страха Москвы перед украинскими атаками по территории РФ, в том числе по стратегическим складам.

"Ядерный шантаж путина — это страх перед украинским оружием, которое лишает РФ стратегических складов вооружений, наносит вред возможностям путина продолжать террор. Это страшилка от страха. Ничего больше", — говорит Коваленко.

Глава Центра противодействия дезинформации указывает, что перед изменением ядерной доктрины РФ российская армия проводила неудачный запуск ракеты "Сармат".

"Этим событиям с обновлением ядерной доктрины и угрозами, по плану путина, предстояли удачные испытания межконтинентальной ракеты "сармат". Вот только она не смогла взлететь", — добавляет Коваленко.

Напомним, что пока президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США, где представит план победы Джо Байдену и пытается снять ограничения на применение дальнобойного оружия, российский диктатор Владимир Путин обновил ядерную доктрину РФ. Одно из изменений включает пункт, по которому Россия "вправе" применить ядерное оружие, если против нее совершает агрессию неядерная страна при поддержке ядерной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об изменениях ядерной доктрины России, объясняющих когда Путин сможет атаковать неядерные страны.

Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте, который заявил о необходимости отставки Путина.