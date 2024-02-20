Новая загадочная смерть в России: умер единственный наследник руководителя "Роснефти"

В России при загадочных обстоятельствах скончался единственный наследник руководителя "Роснефти" Игоря Сечина. По данным реестра наследственных дел сын российского бизнесмена 35-летний Иван Сечин скончался 5 февраля.



В России загадочно умер сын руководителя "Роснефти" Иван Сечин. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что смерть сына известного в России бизнесмена произошла 5 февраля, однако о его гибели и причинах смерти Ивана Сечина публично не сообщалось.

Официальной причиной смерти стал "оторвавшийся тромб", подобно как у российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в колонии на Дальнем Востоке РФ. Интересно, что по данным российских СМИ охрана, вызвавшая скорую помощь в дом Сечина в Красногорске, указала неверный адрес, поэтому медицинские работники прибыли для помощи через два часа после вызова.

Когда они прибыли в дом Ивана Сечина, тот уже был мертв. Утверждается, что руководитель "Роснефти" запретил Следственному комитету и ФСБ заниматься расследованием.

Ранее Иван Сечин работал в "Газпромбанке", а с 2014 года перешел в "Роснефть", где занимал должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе. Его отец руководитель "Роснефти" Игорь Сечин за 2022 год заработал в своей должности 3,3 млрд рублей.

Напомним, что это не первая загадочная смерть в России. В декабре российский депутат и соратник президента РФ Владимира Путина 46-летний Владимир Егоров был найден мертвым у своего дома. Российское следствие полагает, что он выпал с третьего этажа своего дома. Подобным образом погибла глава управления финансового обеспечения Минобороны Марина Янкина и еще несколько российских чиновников и бизнесменов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал в России при загадочных обстоятельствах скончался генерал-лейтенант ВС РФ.

Также "Комментарии" писали, что дочь застреленного российского оппозиционера просит Байдена отомстить за смерть Навального.