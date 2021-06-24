Новое "уравнение безопасности" от Путина: что это предложение означает для Украины

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Елизавета Черных
Российский президент Владимир Путин выступил с предложением нового "уравнение безопасности" для Североатлантического альянса (НАТО). Украинский дипломат, юрист-международник Вадим Трюхан оценил для издания "Комментарии" предложение президента РФ и рассказал, будет ли "уравнение" иметь последствия для Украины.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Со слов эксперта, идея выработки так называемого "нового уравнения безопасности" — не новая. Кремль ее выдвинул устами заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова еще в январе этого года, сразу после инаугурации новоизбранного Президента США Джо Байдена. Касалась она как наступательных, так и оборонительных видов вооружения, причем как ядерных, так и не ядерных.
Эксперт отмечает, что Владимир Путин все больше напоминает последних генсеков СССР. Те также публично выступали за "мир во всем мире". Однако одновременно кошмарили ту часть мира, на которую повлияли — от Латинской Америки и Африки, до Афганистана и Восточной Европы. Не говоря уже о собственном населении.
Стоит также обратить внимание на то, как именно анонсировал этот свой очередной геополитический "проджект" хозяин Кремля, считает Вадим Трюхан.
"Во-первых, это сделано Путиным из его бункера в виде видеообращения к участникам IX Московской Конференции по вопросам безопасности, в которой, согласно сообщениям российских СМИ, принимают участие более 600 иностранных гостей.
Во-вторых, президент РФ обратил внимание на "эрозию международного права", выразил "обеспокоенность разрастанием региональных конфликтов", увеличением масштабов кибератак и международного терроризма и т.д. и призвал к "объединению усилий всех государств на основе принципов ООН". И это в то время, когда сама Россия грубо нарушает то же международное право, вмешивается во внутренние дела других государств, начинает региональные конфликты и тому подобное.
В-третьих, обращение озвучивалось в ультимативной форме с намеками вроде "можем повторить". Ведь не спроста Владимир Путин говорил о "наращивании военного потенциала НАТО", "угрозе начала Третьей мировой войны", "недопущении перетягивания кем-то военного баланса на себя" и другие. Кроме того, он прямо заявил, что Россия продолжает считать своих соседей своей эксклюзивной зоной влияния, подчеркнув, что Москва и в дальнейшем "не будет забывать о своей ответственности за безопасность и процветание соседних государств" . — говорит дипломат.
Соответственно, по словам эксперта, ничего хорошего никому, в том числе Украине, ожидать от озвученной Путиным новой старой инициативы не следует. Ничего не изменилось. Россия и в дальнейшем будет реализовывать агрессивную внешнюю политику, вмешиваться во внутренние дела везде, куда дотянутся ее руки, и будет продолжать свои притязания на Украину и другие постсоветские страны с претензией на получение полного контроля над ними уже в обозримой перспективе.
Ранее портал "Комментарии" писал, что глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о "взрывоопасной" ситуации в Европе.
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Леонид Яценко
23 июня 2021, 13:15
Поскольку все основы государственности та называемой "россии" находятся в Украине то это недогосударство не смотря на большие объемы является не чем иным как колонией Украины. К сожалению "великих кормчих" орды Украина в услугах московского улуса орды более не нуждается, вот и выдумывают всякие глупости.