Новое "уравнение безопасности" от Путина: что это предложение означает для Украины

Российский президент Владимир Путин выступил с предложением нового "уравнение безопасности" для Североатлантического альянса (НАТО). Украинский дипломат, юрист-международник Вадим Трюхан оценил для издания "Комментарии" предложение президента РФ и рассказал, будет ли "уравнение" иметь последствия для Украины.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Со слов эксперта, идея выработки так называемого "нового уравнения безопасности" — не новая. Кремль ее выдвинул устами заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова еще в январе этого года, сразу после инаугурации новоизбранного Президента США Джо Байдена. Касалась она как наступательных, так и оборонительных видов вооружения, причем как ядерных, так и не ядерных.

"Тот факт, что речь идет о всеохватности этой инициативы свидетельствует о ее абсолютной утопичности. Ведь еще ни разу в новейшей истории никому не удавалось взять под контроль и свести к какому-то балансу фактически все имеющееся у двух супердержав, в военном смысле, вооружения", — говорит Вадим Трюхан, добавляя, что в условиях, когда отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны, озвученное уже самим Путиным, ничего другого, кроме удивления, вызвать не может.

Эксперт отмечает, что Владимир Путин все больше напоминает последних генсеков СССР. Те также публично выступали за "мир во всем мире". Однако одновременно кошмарили ту часть мира, на которую повлияли — от Латинской Америки и Африки, до Афганистана и Восточной Европы. Не говоря уже о собственном населении.

Стоит также обратить внимание на то, как именно анонсировал этот свой очередной геополитический "проджект" хозяин Кремля, считает Вадим Трюхан.

"Во-первых, это сделано Путиным из его бункера в виде видеообращения к участникам IX Московской Конференции по вопросам безопасности, в которой, согласно сообщениям российских СМИ, принимают участие более 600 иностранных гостей. Во-вторых, президент РФ обратил внимание на "эрозию международного права", выразил "обеспокоенность разрастанием региональных конфликтов", увеличением масштабов кибератак и международного терроризма и т.д. и призвал к "объединению усилий всех государств на основе принципов ООН". И это в то время, когда сама Россия грубо нарушает то же международное право, вмешивается во внутренние дела других государств, начинает региональные конфликты и тому подобное. В-третьих, обращение озвучивалось в ультимативной форме с намеками вроде "можем повторить". Ведь не спроста Владимир Путин говорил о "наращивании военного потенциала НАТО", "угрозе начала Третьей мировой войны", "недопущении перетягивания кем-то военного баланса на себя" и другие. Кроме того, он прямо заявил, что Россия продолжает считать своих соседей своей эксклюзивной зоной влияния, подчеркнув, что Москва и в дальнейшем "не будет забывать о своей ответственности за безопасность и процветание соседних государств" . — говорит дипломат.

Соответственно, по словам эксперта, ничего хорошего никому, в том числе Украине, ожидать от озвученной Путиным новой старой инициативы не следует. Ничего не изменилось. Россия и в дальнейшем будет реализовывать агрессивную внешнюю политику, вмешиваться во внутренние дела везде, куда дотянутся ее руки, и будет продолжать свои притязания на Украину и другие постсоветские страны с претензией на получение полного контроля над ними уже в обозримой перспективе.

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