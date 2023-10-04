О чем говорят новые вбросы российской пропаганды – с чем в РФ вырисовываются проблемы

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Кравцев Сергей
У российской пропаганды, похоже, очередной кризис жанра. Так, философ-нацист Александр Дугин, предложил заменить западноевропейские буквы Z, O, V, ставшие символами т.н. "СВО", чем более близким россиянам. Новый учебник истории, выпущенный в РФ с подачи Кремля и ставший эталоном пропаганды, вызвал возмущения даже у относительно лояльной Венгрии, революцию которого 1956 года там называют "фашистской". А бесконечный шантаж применить ядерное оружие вышел на новые рубежи, когда топ-пропагандистка Маргарита Симоньян предложила рвануть такую бомбу над российской Сибирью, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику на планете. В Кремле от такой идеи уже открестились, хоть без указки оттуда Симоньян вряд ли бы вбрасывала такое. О чем говорят последние достаточно сумбурные заявления и действия российских пропагандистов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Дугин и Симоньян. Фото: из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась такими мыслями:
Вброс Симоньян касательно ядерного взрыва — продолжение общей тенденции на запугивание Запада именно таким апокалипсическим шагом, считает эксперт.
Новые учебники истории – настоящая пропагандистская агитка – вызывали скандалы не только в Венгрии, но и в Чечне, Ингушетии, много еще где, подчеркивает эксперт. Что не удивительно. Ведь Сталин там преподносится как абсолютно положительная персона, депортации — как правильные шаги. И так далее…
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что в рядах российских пропагандистов – явный сбой с курса.
Вот и появляются, продолжает она, то идея взорвать ядерную бомбу над Сибирью, то – изменить символы войны, которую в РФ упорно продолжают называть "спецоперацией".
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