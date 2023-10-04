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О чем говорят новые вбросы российской пропаганды – с чем в РФ вырисовываются проблемы

Пропагандисты всеми силами пытаются обосновать проблемы россиян на фронте

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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У российской пропаганды, похоже, очередной кризис жанра. Так, философ-нацист Александр Дугин, предложил заменить западноевропейские буквы Z, O, V, ставшие символами т.н. "СВО", чем более близким россиянамНовый учебник истории, выпущенный в РФ с подачи Кремля и ставший эталоном пропаганды, вызвал возмущения даже у относительно лояльной Венгрии, революцию которого 1956 года там называют "фашистской"А бесконечный шантаж применить ядерное оружие вышел на новые рубежи, когда топ-пропагандистка Маргарита Симоньян предложила рвануть такую бомбу над российской Сибирью, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику на планетеВ Кремле от такой идеи уже открестилисьхоть без указки оттуда Симоньян вряд ли бы вбрасывала такое. О чем говорят последние достаточно сумбурные заявления и действия российских пропагандистов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

О чем говорят новые вбросы российской пропаганды – с чем в РФ вырисовываются проблемы

Дугин и Симоньян. Фото: из открытых источников

Пропагандисты пытаются чем-то занять информационную повестку

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась такими мыслями:


"Действительно, символы т.н. "СВО" – Z, O, V – изначально были неудачны. Но менять их сейчас напоминает бросание из огня – да в полымя. Думаю, подобные предложения связаны с тем, что у россиян всё больше вырисовываются проблемы на линии фронта. Пропагандисты это понимают – и пытаются чем-то занять информационную повестку. Мол, проблемы все из-за того, символы были неправильные".

Вброс Симоньян касательно ядерного взрыва — продолжение общей тенденции на запугивание Запада именно таким апокалипсическим шагом, считает эксперт.

"Симоньян и ей подобные топ-пропагандисты не занимает официальной должности в правительстве. Потому Кремль через них и вбрасывает кучу всякой ерунды. От которой сам потом открещивается. Зачем это делается? Таким образом замеряется, на мой взгляд, поддержка подобных идей российским обществом, а также – страх Запада перед такого рода пугалками. Похоже, не срабатывает ни там, ни там", – отмечает Татьяна Попова.

Новые учебники истории – настоящая пропагандистская агитка – вызывали скандалы не только в Венгрии, но и в Чечне, Ингушетии, много еще где, подчеркивает эксперт. Что не удивительно. Ведь Сталин там преподносится как абсолютно положительная персона, депортации — как правильные шаги. И так далее…

"Украина, которая в этих учебниках преподносится чуть ли не как средоточие тьмы, фашизма и нацизма (впрочем, как и коллективный Запад) не реагирует на подобное, потому что "не в кого говорить". Всё это безумие прекратиться практически сразу после смерти путинского режима. И такие учебники быстро станут позорным прошлым. Наша задача – помогать ВСУ, приближая падение путинского режима", – заключает Татьяна Попова.

Пропагандисты стараются повышать градус

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что в рядах российских пропагандистов – явный сбой с курса.

"То ли сломалась вертикаль, по которой им спускали тезисы, то ли это осень так влияет и усугубляет обострение. Но каждый начал выдумывать что-то свое. А, чтобы привлечь внимание и не потерять количество просмотров, градус надо повышать всё время", – поясняет эксперт.

Вот и появляются, продолжает она, то идея взорвать ядерную бомбу над Сибирью, то – изменить символы войны, которую в РФ упорно продолжают называть "спецоперацией".

"Кстати, не знаю, как вам, а мне по поводу российских символов этой войны приходит в голову только одна идея, один символ, который лучше всего изобразит, что представители страны-агрессора получат в итоге, – призналась Татьяна Лупова. – Возможно, Дугин это уже тоже понял".

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Источник: https://comments.ua/
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