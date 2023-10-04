О чем говорят новые вбросы российской пропаганды – с чем в РФ вырисовываются проблемы

У российской пропаганды, похоже, очередной кризис жанра. Так, философ-нацист Александр Дугин, предложил заменить западноевропейские буквы Z, O, V, ставшие символами т.н. "СВО", чем более близким россиянам. Новый учебник истории, выпущенный в РФ с подачи Кремля и ставший эталоном пропаганды, вызвал возмущения даже у относительно лояльной Венгрии, революцию которого 1956 года там называют "фашистской". А бесконечный шантаж применить ядерное оружие вышел на новые рубежи, когда топ-пропагандистка Маргарита Симоньян предложила рвануть такую бомбу над российской Сибирью, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику на планете. В Кремле от такой идеи уже открестились, хоть без указки оттуда Симоньян вряд ли бы вбрасывала такое. О чем говорят последние достаточно сумбурные заявления и действия российских пропагандистов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дугин и Симоньян. Фото: из открытых источников

Пропагандисты пытаются чем-то занять информационную повестку

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась такими мыслями:

"Действительно, символы т.н. "СВО" – Z, O, V – изначально были неудачны. Но менять их сейчас напоминает бросание из огня – да в полымя. Думаю, подобные предложения связаны с тем, что у россиян всё больше вырисовываются проблемы на линии фронта. Пропагандисты это понимают – и пытаются чем-то занять информационную повестку. Мол, проблемы все из-за того, символы были неправильные".

Вброс Симоньян касательно ядерного взрыва — продолжение общей тенденции на запугивание Запада именно таким апокалипсическим шагом, считает эксперт.

"Симоньян и ей подобные топ-пропагандисты не занимает официальной должности в правительстве. Потому Кремль через них и вбрасывает кучу всякой ерунды. От которой сам потом открещивается. Зачем это делается? Таким образом замеряется, на мой взгляд, поддержка подобных идей российским обществом, а также – страх Запада перед такого рода пугалками. Похоже, не срабатывает ни там, ни там", – отмечает Татьяна Попова.

Новые учебники истории – настоящая пропагандистская агитка – вызывали скандалы не только в Венгрии, но и в Чечне, Ингушетии, много еще где, подчеркивает эксперт. Что не удивительно. Ведь Сталин там преподносится как абсолютно положительная персона, депортации — как правильные шаги. И так далее…

"Украина, которая в этих учебниках преподносится чуть ли не как средоточие тьмы, фашизма и нацизма (впрочем, как и коллективный Запад) не реагирует на подобное, потому что "не в кого говорить". Всё это безумие прекратиться практически сразу после смерти путинского режима. И такие учебники быстро станут позорным прошлым. Наша задача – помогать ВСУ, приближая падение путинского режима", – заключает Татьяна Попова.

Пропагандисты стараются повышать градус

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что в рядах российских пропагандистов – явный сбой с курса.

"То ли сломалась вертикаль, по которой им спускали тезисы, то ли это осень так влияет и усугубляет обострение. Но каждый начал выдумывать что-то свое. А, чтобы привлечь внимание и не потерять количество просмотров, градус надо повышать всё время", – поясняет эксперт.

Вот и появляются, продолжает она, то идея взорвать ядерную бомбу над Сибирью, то – изменить символы войны, которую в РФ упорно продолжают называть "спецоперацией".

"Кстати, не знаю, как вам, а мне по поводу российских символов этой войны приходит в голову только одна идея, один символ, который лучше всего изобразит, что представители страны-агрессора получат в итоге, – призналась Татьяна Лупова. – Возможно, Дугин это уже тоже понял".

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