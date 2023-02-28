Очередная истерика роспропаганды из-за "одной из самых больших атак ВСУ" этой ночью

В ночь на вторник, 28 февраля, в России падения беспилотников фиксировали не только в Адыгее и Туапсе Краснодарского края, но и в Белгородской и Брянской областях. Пропагандистское издание "Агентство" заявило об "одной из крупнейших атак ВСУ" на объекты на территории РФ, пишут "Комментарии"

В росСМИ заявляют об "одной из самых больших атак ВСУ" этой ночью

Представители местных властей тоже обвиняют в атаках Силы Обороны Украины. Чиновники российской Адыгеи заявили о падении неизвестного летательного аппарата. Пропагандистские СМИ опубликовали фото обломков, подобных фрагментам ракеты. От Республики Адыгея до города Туапсе, где ночью горел нефтезавод, 150 км.

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В Брянской области власти отчитались о поражении беспилотника в Суражском районе. Пострадавших и разрушений вроде бы нет. В Севском районе Белгородской области три дрона атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ вывели из строя башню. В самом Белгороде обнаружили обломки трех беспилотников.

"Удары по Краснодарскому краю могут свидетельствовать о том, что дроны ВСУ способны доставать до черноморского побережья Кубани, являющегося одним из главных направлений внутреннего туризма в России", — пишут российские медиа.

В утром в Санкт-Петербурге ввели план "Ковёр" и закрыли аэропорт - в небе заметили неизвестный летающий объект. Подняли боевую авиацию. Чтобы спасти аэропорт Пулково от "НЛО", ввели специальный план "Ковер", а это означает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных. Вводится он только в исключительных случаях.

Как писали "Комментарии" ранее, стало известно кого ликвидируют в России первым после падения диктатуры.

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