Очередной «перл» из России: Спикер Госдумы заявил, что революции начинаются от "бескультурности" (ВИДЕО)

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Моесеенко Валентина
Об этом российский политик заявил во время отчета правительства 23 марта 2023 года, пишут "Комментарии". Прежде чем начать практическую часть заседания, Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам рассудок и встать и поздравить представителей "делового сообщества".
Вячеслав Володин считает, что революции произошли от бескультурья
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После этого представитель Госдумы сделал отступление и высказал свое мнение о культуре общества. Он возмутился тем, что депутаты поздравляют чиновников стоя, а избирателей такого уважения удостаивают нечасто.
"Вот что такое политическая культура. Все идет от бескультурности, а в результате революция происходит", — заявил российский политик.
Глава российской Госдумы и до 23 марта активно выражал свое преимущественно негативное мнение относительно такого общественно-политического явления, как революция. В сентябре 2021 года Вячеслав Володин заявил, что Россия не сможет пережить еще одну революцию.
А еще в октябре 2017 года он назвал Октябрьскую революцию "путем в никуда".
Как писали "Комментарии", спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве заявила, что решение Финляндии двигаться в сторону НАТО нельзя назвать взвешенным.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что китайский лидер Си Цзиньпин познакомился с потенциальным преемником Владимира Путина. Во время своего трехдневного визита в Москву Си Цзиньпин провел встречу с возможным преемником Путина – главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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