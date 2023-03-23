Очередной «перл» из России: Спикер Госдумы заявил, что революции начинаются от "бескультурности" (ВИДЕО)

Об этом российский политик заявил во время отчета правительства 23 марта 2023 года, пишут "Комментарии". Прежде чем начать практическую часть заседания, Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам рассудок и встать и поздравить представителей "делового сообщества".

Вячеслав Володин считает, что революции произошли от бескультурья

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"В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского. Коллеги, давайте поздравим, вот они на балконе", — сказал Володин.

После этого представитель Госдумы сделал отступление и высказал свое мнение о культуре общества. Он возмутился тем, что депутаты поздравляют чиновников стоя, а избирателей такого уважения удостаивают нечасто.

"Вот что такое политическая культура. Все идет от бескультурности, а в результате революция происходит", — заявил российский политик.

Глава российской Госдумы и до 23 марта активно выражал свое преимущественно негативное мнение относительно такого общественно-политического явления, как революция. В сентябре 2021 года Вячеслав Володин заявил, что Россия не сможет пережить еще одну революцию.

"Россия, преодолевшая трагические потрясения в период революционных событий 1917 года и во время распада СССР 1991 года, не сможет пережить еще одну революцию, популизм и демагогию отдельных политиков в ходе текущей предвыборной кампании носит разрушительный характер", — сказал тогда политик.

А еще в октябре 2017 года он назвал Октябрьскую революцию "путем в никуда".

"Ибо революция – это всегда кровь, это всегда боль, это всегда слезы", – заявлял спикер Госдумы РФ.





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