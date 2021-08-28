Оккупанты в Крыму восстанавливают две советские ядерные базы: у военных появились подтверждающие снимки

Страна-оккупант занята восстановлением двух бывших советских военных баз в аннексированном Крыму. Как информирует издание "Комментарии", об этом правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью телеканалу "Дом".

Российские военные после оккупации Крыма восстанавливают ядерные базы Фото УНИАН

Все больше оснований говорить о том, что Россия все-таки намерена поставить в Крым ядерное оружие, превратив полуостров в военную базу со стратегическим вооружением. По информации Андрея Загороднюка, сразу с момента аннексии Крыма с весны 2014-го Кремль принялся восстанавливать две законсервированные советских военных базы. Одна имеет название "Феодосия 13" №62047, а вторая расположена в Балаклаве. Ранее украинским военным было известно, что эти базы предназначались для хранения ядерного оружия, когда полуостров находился под контролем официального Киева. Решение о том, чтобы их законсервировать тоже было принято украинской властью. Вот теперь Москва принимает обратное решение.

Андрей Загороднюк считает, что этот факт подтверждает и гипотезы, и данные разведки о том, что Россия собирается вооружать Крым. Ну, а о том, что военные базы, предназначавшиеся для хранения ядерного оружия, начинает функционировать подтверждают многочисленные спутниковые снимки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва очень огорчена официальной позицией Турции по Крыму: Дмитрий Песков сделал заявление.

Также читает на "Комментариях" — в России заявили, что в истощении сельскохозяйственных земель и в приближении гуманитарной катастрофы в Крыму виновна Украина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!