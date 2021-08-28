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Главная Новости Мир Россия Оккупанты в Крыму восстанавливают две советские ядерные базы: у военных появились подтверждающие снимки
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Оккупанты в Крыму восстанавливают две советские ядерные базы: у военных появились подтверждающие снимки

Россия занимается расконсервацией ядерных баз в Крыму

сегодня, 14:55
Автор:

Кравцев Сергей

Страна-оккупант занята восстановлением двух бывших советских военных баз в аннексированном Крыму. Как информирует издание "Комментарии", об этом правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью телеканалу "Дом".

Оккупанты в Крыму восстанавливают две советские ядерные базы: у военных появились подтверждающие снимки

Российские военные после оккупации Крыма восстанавливают ядерные базы Фото УНИАН

Все больше оснований говорить о том, что Россия все-таки намерена поставить в Крым ядерное оружие, превратив полуостров в военную базу со стратегическим вооружением. По информации Андрея Загороднюка, сразу с момента аннексии Крыма с весны 2014-го Кремль принялся восстанавливать две законсервированные советских военных базы. Одна имеет название "Феодосия 13" №62047, а вторая расположена в Балаклаве. Ранее украинским военным было известно, что эти базы предназначались для хранения ядерного оружия, когда полуостров находился под контролем официального Киева. Решение о том, чтобы их законсервировать тоже было принято украинской властью. Вот теперь Москва принимает обратное решение.

Андрей Загороднюк считает, что этот факт подтверждает и гипотезы, и данные разведки о том, что Россия собирается вооружать Крым. Ну, а о том, что военные базы, предназначавшиеся для хранения ядерного оружия, начинает функционировать подтверждают многочисленные спутниковые снимки.

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Источник: https://kanaldom.tv/yadernoe-oruzhie-v-okkupirovannom-krymu-poyasnenie-ekspertov-video/
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