Он еще о себе даст знать: Гиркин рассказал о дальнейшей судьбе Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще не сказал свое последнее слово, и он еще может попытаться побороться за президентское кресло РФ, но уже демократическим путем во время выборов. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз у себя в Телеграмм озвучил российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

Террорист считает, что главными козырями Пригожина, которые добавят ему балов перед выборами станут риторика "справедливости" и "ореол мученика". Это все найдет своего избирателя в России.

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"Скоро увидим Повара в качестве одного из вероятных кандидатов на выборах президента. С "риторикой справедливости", дополненной "ореолом гонимого мученика" и "крайне успешного полководца, за пару часов легко захватившего миллионный город", — считает Гиркин.

По его мнению, если же Пригожин перестанет о себе заявлять публично, то у него практически нет шансов остаться в живых, ведь в Москве он много кому перешел дорогу, потому его постараются убрать.

Отметим, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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